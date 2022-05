WHO: Pandemická situácia sa všade zlepšuje, inak je to v Amerike

Ženeva 12. mája (TASR) - Podľa najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa počet nových prípadov nákazy koronavírusom na celom svete znižuje, s výnimkou Afriky a Ameriky. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Tento klesajúci trend nových prípadov sa začal v marci, no presné počty sa nedajú určiť, keďže mnohé krajiny upustili od pravidelného testovania obyvateľov a zvýšeného dohľadu nad pandemickou situáciou.



Podľa WHO počet nových prípadov rastie len v Severnej a Južnej Amerike, kde zaznamenali 14-percentný nárast, a v Afrike, odkiaľ hlásia o 12 percent viac prípadov. Na rovnakej úrovni zostalo západné Tichomorie. Všade inde sa však pandemická situácia zlepšuje.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus však počas tlačovej konferencie varoval, že "nárast prípadov vo viac ako 50 krajinách ukazuje premenlivosť tohto vírusu". Dodal, že hospitalizáciám a masívnym lokálnym vlnám ochorenia COVID-19 zatiaľ bráni vysoká miera imunity populácie, no v oblastiach s nízkou úrovňou zaočkovania sa môže situácia vyvinúť úplne inak. V chudobnejších krajinách je totiž proti koronavírusu zaočkovaných len 16 percent ľudí.



Jednou z krajín, ktoré zaznamenali najväčší nárast počtu nových prípadov nákazy, je Čína, ktorá ich hlási až o 145 percent viac. Zaviedla preto ešte tvrdšie opatrenia, no WHO v utorok čínsku stratégiu nulovej tolerancie covidu skritizovala a označila ju za neudržateľnú. Zároveň vyzvala Peking na zmenu tohto prístupu.



Aj Severná Kórea vo štvrtok – po viac ako dvoch rokoch pandémie – potvrdila vôbec prvé prípady ochorenia COVID-19. Vodca Kim Čong-un preto vyzval na zavedenie čo najprísnejších opatrení.