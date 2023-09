WHO: Počet nakazených novým koronavírusom na severnej pologuli rastie

Ženeva 6. septembra (TASR) — Počet osôb nakazených novým druhom koronavírusu na severnej pologuli opäť rastie. Upozornila na to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Pred blížiacou sa zimou pozorujeme na severnej pologuli znepokojivé trendy," vyhlásil v stredu v Ženeve generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Počet obetí ochorenia COVID-19 podľa WHO opäť rastie v niektorých častiach Blízkeho východu a Ázie, kým v Severnej Amerike, Európe a Ázii rastie počet hospitalizovaných.



"Odhadujeme, že v súčasnosti sa v nemocniciach nachádzajú státisíce pacientov s covidom," povedala hlavná expertka WHO na toto ochorenie Maria Van Kerkhove.



Konštatovala, že počas chladnejších mesiacov sú ľudia vystavení vyššiemu riziku infekcie, pretože trávia viac času v interiéroch. Zároveň však ubezpečila, že aktuálne dostupné vakcíny zmierňujú priebeh a znižujú riziko úmrtia aj pri nákaze novými variantmi koronavírusu SARS CoV-2.



Odborníci WHO vyzvali najmä starších ľudí a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva, aby sa v prípade potreby dali opätovne zaočkovať posilňujúcimi dávkami. Zároveň dodali, že zatiaľ sa v 11 krajinách objavilo iba 42 prípadov nákazy novým variantom koronavírusu BA.2.86 známym aj pod názvom Pirola. WHO ho monitoruje od polovice augusta.