WHO:Počet prípadov opičích kiahní stúpol oproti minulému týždňu o 77 %

Ženeva 7. júla (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok oznámila, že počet potvrdených prípadov vírusu opičích kiahní na celom svete stúpol v porovnaní s minulým týždňom o 77 percent. V Afrike pribudli aj dve úmrtia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Najviac nových prípadov nákazy bolo nahlásených v Európe a Afrike. WHO uviedla, že opičie kiahne sa primárne šíria pohlavným stykom medzi homosexuálmi.



Generálny riaditeľ WHO Thedros Adhanom Ghbreyesus v stredu vyhlásil, že "rozsah a šírenie vírusu" ho "naďalej znepokojuje". Dodal, že v súčasnosti je centrom epidémie Európa, ktorá celosvetovo zaznamenáva viac než 80 percent prípadov opičích kiahní.



Nové prípady nákazy podľa WHO hlási ďalších deväť krajín a naopak, v desiatich krajinách, kde sa prítomnosť vírusu v minulosti potvrdila, nový výskyt ochorenia už tri týždne nezaznamenali.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie, ktoré sa vyskytuje väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej rodiny vírusov ako pravé kiahne. Je však oveľa menej nebezpečný a nákazlivý než jeho smrtiaci príbuzný.



Medzi prejavy opičích kiahní patria napríklad horúčka, bolesť hlavy a vyrážky. Prípady tohto ochorenia sa v súčasnosti objavujú v západnej Európe, ako aj v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii.



Vo štvrtok potvrdili prvý prípad opičích kiahní aj na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.