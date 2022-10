WHO:Počet prípadov tuberkulózy vo svete vzrástol prvýkrát po 20 rokoch

Ženeva 28. októbra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala vlani vo svete nárast počtu prípadov tuberkulózy, a to po prvý raz za 20 rokov. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



Zvyšuje sa aj počet úmrtí spôsobených týmto nebezpečným infekčným ochorením. Podľa odhadov WHO si tuberkulóza (TBC) v roku 2021 vyžiadala vo svete približne 1,6 milióna životov. Počet takýchto úmrtí za posledné dva roky vzrástol o 14 percent, uvádza sa v každoročnej správe WHO o tuberkulóze, ktorá bola zverejnená vo štvrtok.



Po viac než dvoch desaťročiach poklesu prípadov TBC bol vlani zaznamenaný nárast počtu nakazených. Podľa analýz WHO to zapríčinila pandémia koronavírusu, ktorá zhoršila prístup k diagnostike i liečbe tejto choroby.



Riaditeľka globálneho programu WHO pre boj proti tuberkulóze Tereza Kasaeva varovala, že bol tiež zaznamenaný nárast počtu prípadov tuberkulózy rezistentnej na lieky a úmrtí na TBC.



Odhaduje sa, že vlani ochorelo vo svete na TBC 10,6 milióna ľudí, čo oproti roku 2020 predstavuje 4,5-percentný nárast. Väčšina nových prípadov nákazy bola zaznamenaná v juhovýchodnej Ázii (45 percent), Afrike (23 percent) a v oblasti západného Tichomoria (18 percent).



WHO varuje, že pandémia koronavírusu zvrátila pokrok, ktorý sa v boji proti TBC vo svete podarilo dosiahnuť za uplynulé desaťročia. "Je preto naliehavo potrebné zintenzívnenie úsilia, ktoré bude podporené zvýšeným finančným krytím," uviedla vo svojej správe zdravotnícka agentúra OSN.