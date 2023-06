WHO:Takmer 36 miliónov ľudí v Európe môže mať dlhodobé následky covidu

Kodaň 27. júna (TASR) - Takmer 36 miliónov ľudí v európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí prekonali ochorenie COVID-19, môže mať dlhodobé následky tejto choroby. TASR správu prevzala v utorok z agentúry DPA.



Regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge na tlačovej konferencii v Kodani uviedol, že tzv. dlhodobý covid je zložitá záležitosť, o ktorej ešte stále vieme len veľmi málo.



"Z pandémie sa nikdy naozaj nezotavíme, kým nevyvinieme komplexnú diagnostiku a liečbu dlhodobého covidu," povedal a žiadal viac úsilia v oblasti tohto výskumu.



Dodal, že WHO vo svojom európskom regióne zaznamenáva každý týždeň takmer 1000 úmrtí v spojitosti s covidom. Pripomenul tiež, že tieto údaje sú podhodnotené, pretože krajiny poľavili v hlásení počtu úmrtí.



Európsky región WHO zahŕňa 53 krajín vrátane členských krajín EÚ, východnej časti Európy a niektoré krajiny v strednej Ázii.