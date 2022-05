WHO: V Európe zomreli na COVID-19 už viac ako dva milióny ľudí

Ženeva 12. mája (TASR) - V Európe zomreli na ochorenie COVID-19 už viac ako dva milióny ľudí. Vo štvrtok to oznámila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Dosiahli sme naozaj desivý míľnik. Počet obetí koronavírusu v Európe už prekročil dva milióny," uvádza sa v stanovisku.



WHO tento týždeň uviedla, že pandemická situácia sa na celom svete zlepšuje, s výnimkou Afriky, Južnej a Severnej Ameriky. V Spojených štátoch počet obetí v spojitosti s covidom už prekročil hranicu jedného milióna.