WHO:Vojna v Gaze má katastrofálne dôsledky pre zdravie a zdravotníctvo

Ženeva 10. decembra (TASR) - Vojna medzi Izraelom a Hamasom má katastrofálny dosah na zdravie a zdravotníctvo v Pásme Gazy, upozornil v nedeľu riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



WHO zvolala mimoriadne zasadanie svojej výkonnej rady s cieľom diskusií o podmienkach pre zdravie na palestínskych územiach. Tedros pri tejto príležitosti opísal kolabujúci zdravotnícky systém v Gaze a skutočnosť, že tamojší lekári čelia "nemožnej" úlohe.



"Dosah tohto konfliktu na zdravie je katastrofický," uviedol šéf WHO na úvod zasadania vo svojom prejave v Ženeve.



"Keďže sa stále viac a viac ľudí presúva na stále menšie a menšie územia, preplnenie kombinované s nedostatkom adekvátnej potravy, vody, prístreškov a hygieny vytvárajú ideálne podmienky pre šírenie chorôb," upozornil.



Tedros tiež poznamenal, že existujú znepokojujúce znaky epidemických ochorení a toto riziko sa podľa očakávania ešte zhorší spolu s horšou situáciou a príchodom zimných podmienok.



"Zdravotnícky systém v Gaze je na kolenách a kolabuje," upozornil s tým, že v tejto palestínskej enkláve funguje iba 14 z 36 nemocníc. Z toho sa iba dve nachádzajú na severe enklávy.



Iba 1400 nemocničných lôžok z pôvodných 3500 je stále k dispozícii, zatiaľ čo dve veľké nemocnice v južnej Gaze fungujú na trojnásobok svojej kapacity lôžok, míňajú sa im zásoby a okrem toho poskytujú útočisko tisíckam vysídlených ľudí, dodal Tedros.



WHO podľa neho od vypuknutia vojny 7. októbra WHO eviduje viac než 449 útokov na zdravotnícke zariadenia v Gaze a na okupovanom západnom brehu Jordánu a 60 útokov na zdravotnícke zariadenia v Izraeli.



"Práca zdravotníkov je nemožná a nachádzajú sa priamo v palebnej línii," dodal. Ako podotkol, WHO je v teréne v Gaze, aby podporila zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú "fyzicky a duševne vyčerpaní a robia to najlepšie v nepredstaviteľných podmienkach".



"Neexistuje zdravie bez mieru, a niet mieru bez zdravia," uzavrel Tedros.