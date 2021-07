WHO: Vyšetrovanie COVID-19 by malo zahŕňať audity čínskych laboratórií

Ženeva 17. júla (TASR) - Druhá fáza vyšetrovania pôvodu koronavírusu SARS-CoV-2 by mala zahŕňať ďalšie štúdie v Číne vrátane "auditov" tamojších laboratórií, uviedla v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Informovala o tom agentúra AFP.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na neverejnom stretnutí s členskými štátmi navrhol päť priorít pre ďalšiu fázu vyšetrovania. V rámci týchto priorít spomenul aj "audity relevantných laboratórií a výskumných inštitúcií pôsobiacich v oblasti, kde boli zaznamenané prvé prípady nákazy v decembri 2019", píše sa v úvodnom vyhlásení, ktoré WHO poslala agentúre AFP.



Tedros ďalej navrhol vyšetrovateľom, aby sa sústredili na "geografické oblasti s najskoršími známymi náznakmi cirkulácie SARS-CoV-2", ako aj na trhy so zvieratami vo Wu-chane, kde sa vírus objavil.



Ako pripomína AFP, WHO je pod stále väčším tlakom vykonať nové, detailnejšie vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu.



Správa z prvého vyšetrovania bola zverejnená v marci, neobsahovala však žiadne pevné závery o tom, ako sa vírus, ktorý spôsobuje chorobu COVID-19, preniesol na človeka.



Vedci v správe z marca uvádzajú štyri scenáre, čo sa týka pôvodu nákazy v poradí podľa pravdepodobnosti. Zhrnuli, že prenos zo živočíšneho medzihostiteľa je pravdepodobný až veľmi pravdepodobný. Priamy prenos z netopierov na ľudí označili za pravdepodobný. Rozšírenie nákazy z chladeného tovaru bolo podľa nich síce možné, ale nepravdepodobné.



Teóriu o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wu-chan, vyšetrovatelia označili za "extréme nepravdepodobnú".



Správa vyvolala vlnu kritiky za nedostatok transparentnosti, ako aj za to, že vyšetrovatelia nemali v Číne dostatočný prístup a že lepšie nepreskúmali teóriu o úniku vírusu z laboratória.



Tedros, ktorý od začiatku trval na tom, že WHO nevylučuje žiadnu teóriu, vo štvrtok novinárom povedal, že snaha vylúčiť teóriu o laboratórnom úniku bola "unáhlená".



Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien Tedrosove slová odmietol s tým, že "táto otázka by nemala byť spolitizovaná". Čína stojí za závermi prvého vyšetrovania, podľa ktorých je únik vírusu z laboratória "extréme nepravdepodobný".