WHO: Zaočkovaných je už viac ako nakazených

Ženeva 5. februára (TASR) - Počet zaočkovaných na svete je už vyšší ako počet prípadov nákazy, bohaté krajiny však použili väčšinu dostupných dávok vakcín, povedal v piatok generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Informovala o tom agentúra DPA.



"Viac ako tri štvrtiny zaočkovaných pochádzajú len z desiatich krajín, ktoré sa podieľajú takmer 60 percentami na globálnom HDP," povedal Tedros na tlačovej konferencii v Ženeve. Naopak, v takmer 130 krajinách nedokázali doručiť ani jedinú vakcínu, dodal.



Podľa údajov WHO ochorením COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, dodnes ochorelo viac ako 105 miliónov ľudí.



Farmaceutické spoločnosti by nemali licencovať svoje vakcíny COVID-19 malému počtu výrobných spoločností, ale mali by vydávať neexkluzívne licencie, aby tak podporili zvýšenie globálnej produkcie, uviedol Tedros a pripomenul, že tento mechanizmus sa využíval aj v minulosti. Umožnil tak, aby lieky na HIV a hepatitídu dostalo viac pacientov.



Žiadosť generálneho riaditeľa WHO prišla po tom, čo západné krajiny vo štvrtok zablokovali rokovania o vzdaní sa patentov na vakcíny. Rozvojové krajiny ako India a Juhoafrická republika by privítali dočasné zrušenie patentov, ktoré by pomohlo zvýšiť ich globálnu ponuku.



Tedros zopakoval, že bohaté krajiny by zatiaľ mali očkovať iba seniorov a zdravotníckych pracovníkov a vakcíny pre ostatnú populáciu by mali presunúť do chudobnejších krajín, ktoré tiež potrebujú ochrániť svoje vysokorizikové skupiny obyvateľov.