Wiezik: Nová stratégia EÚ na ochranu biodiverzity ovplyvní desaťročie

Brusel 6. mája (TASR) - Stratégia Európskej únie na ochranu biodiverzity, ktorú pripravuje Európska komisia (EK), bude mať dopad na nadchádzajúce desaťročie. Uviedol to v stredu slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Wiezik (Spolu-OD).



Ekologicky zameraný europoslanec z tábora európskych ľudovcov (EPP) pre TASR pripomenul, že kolégium komisárov sa v stredu, v rámci svojho pravidelného týždňového zasadnutia, zhodlo na tom, že dlhoočakávaná stratégia EÚ na ochranu biodiverzity bude prijatá do 20. mája.



Wiezik, ktorý je členom Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) upozornil, že exekutíva EÚ mala túto stratégiu prijať skôr, ešte v prvom štvrťroku 2020. Pandémia nového koronavírusu však poznačila aj pracovný program eurokomisie. Podľa nemenovaných zdrojov z prostredia EK boli aj snahy odsunúť schválenie stratégie ešte na neskoršie obdobie, až po letných prázdninách v inštitúciách EÚ.



"Ide o dôležitý rámcový dokument, ktorý na nadchádzajúce desaťročie stanoví naše úlohy nielen v ochrane prírody, ale optimálne aj v sektorových politikách, ktoré majú na ekosystémy a druhy vplyv," opísal situáciu Wiezik. Upozornil, že aby bola nová stratégia EÚ prínosná, mala by obsahovať aj záväzok striktnej ochrany značného podielu chránených území, s osobitným dôrazom na ochranu pralesov a starých lesov.



"Zamerať by sa mala aj by na schopnosť ekosystémov viazať uhlík, a podporiť tak záväzný cieľ na obnovu a ochranu ekosystémov, ktoré výrazne pomáhajú v boji s klimatickou zmenou, ako poloprirodzené lúčne biotopy, rašeliniská, mokrade a prirodzené lesy," uviedol europoslanec.



Opatrenia na podporu biodiverzity by podľa neho mali byť pevne zakorenené aj v spôsoboch obhospodarovania krajiny a produkcie potravín.



"Zjednodušene povedané, ochrana biodiverzity je úzko spätá s ochranou klímy a musí byť založená na fungujúcej ochrane biotopov a prírodného prostredia druhov," uviedol Wiezik.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)