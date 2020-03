Wiezik: Opatrenia počas pandémie by nemali byť na úkor zelenej dohody

Brusel 24. marca (TASR) - Opatrenia, ktoré Európska komisia (EK) zavádza v snahe zabrániť kolapsu európskej ekonomiky v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu, by nemali byť na úkor Európskej ekologickej dohody, upozornil slovenský europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD).



Ekologicky zameraný europoslanec pre TASR pripomenul, že dopady pandémie COVID-19 si vyžadujú špeciálne opatrenia zamerané na udržanie a oživenie európskej ekonomiky.



"Okrem iného budeme potrebovať pružné financovanie v rámci rozpočtu EÚ cez štrukturálne fondy, rozšírenie použiteľnosti prostriedkov z Fondu solidarity, ktorý je určený na pomoc pri prírodných katastrofách, procedurálne zjednodušenie schvaľovania štátnej pomoci pre podniky a dodatočné opatrenia v tomto právnom rámci v prípade, že nastane závažná porucha fungovania hospodárstva," vysvetlil poslanec.



Wiezik je členom Výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).



Podľa jeho slov opatrenia, ktorými EK reaguje na šírenie koronavírusu, by nemali byť na úkor ambícií "zelenej dohody", ako je prezývaná Európska ekologická dohoda.



"Nemali by spôsobiť odklad prijatia strategických dokumentov a legislatívy, ambicióznych pravidiel a povinností v rámci nich. V týchto dňoch bude formou výzvy podporenej viacerými europoslancami eurokomisia požiadaná, aby postupovala podľa prijatého Pracovného programu pre rok 2020, ktorý je kľúčový pre Európsku ekologickú dohodu v súlade s plánovanou desaťročnou stratégiou pre ochranu biodiverzity, stratégiou pre potravinový reťazec 'z farmy na stôl', stratégiou pre lesy EÚ, a v neposlednom rade aj s prácou s Európskym parlamentom a Radou EÚ na európskom právnom predpise o ochrane klímy," zhodnotil situáciu Wiezik.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)