Wiezik: Presun zvierat z kamiónov na lode je únik pred kontrolou

Brusel 22. septembra (TASR) - Prepravovanie živých zvierat sa presúva na lode a uniká tak kontrole poslancov Európskeho parlamentu (EP). Uviedol to v stredu slovenský europoslanec Michal Wiezik (SPOLU), ktorý sa zúčastnil na prvej misii Vyšetrovacieho výboru EP pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT), ktorá sa uskutočnila na bulharsko-tureckých hraniciach.



Wiezik je vicekoordinátorom výboru ANIT, ktorý vznikol ako reakcia na dôkazy, že pravidlá EÚ týkajúce sa prepravy živých zvierat sú systematicky porušované. Poslanec upozornil, že situácia, ktorej boli členovia delegácie svedkami, nezodpovedala faktom, ktoré už roky prezentujú miestne mimovládne organizácie a bola značne "režírovaná" zo strany bulharských úradov.



"Nevideli sme ani jeden transport. Až na základe našej žiadosti priamo na hraničnom priechode sme mohli navštíviť zvieratá v oddychovom zariadení. Bolo o ne príkladne postarané, no bolo to v čase, keď sa na mieste nachádzali zvieratá z jediného transportu. V bežnej prevádzke je to až desaťkrát viac," konštatoval Wiezik.



Verejnosť podľa neho už roky žiada obmedzenie dlhých transportov živých zvierat. Transporty živých zvierat do tretích krajín musia byť lepšie regulované a nakoniec úplne zastavené. Situácia je však taká, že počet transportov neklesá.



"Počas misie sme sa dozvedeli, že z pozemných transportov sa zvieratá presúvajú na lode. Je to znepokojivé zistenie. Pozemné transporty vieme kontrolovať, zvieratá majú predpísaný oddych, kamióny vieme zastaviť a vrátiť späť v prípade porušenia pravidiel. Kontrola na mori je výrazne komplikovanejšia. Pred očami sa nám deje niečo, čo je ťažko zlučiteľné s dobrými životnými podmienkami zvierat. Budem sa tomu aktívne venovať," avizoval Wiezik.



Záverečná správa vyšetrovacieho výboru ANIT bude zverejnená koncom roka 2021.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)