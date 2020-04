SR nepodpísala výzvu, že oživenie po kríze neohrozí ekologické ciele

Brusel 14. apríla (TASR) – Európska aliancia pre zelenú obnovu, ktorá vznikla z podnetu predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Pascala Canfina, je zatiaľ najväčšou iniciatívou na podporu Európskej ekologickej dohody. Uviedol to pre TASR slovenský europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD).



Wiezik pripomenul, že do utorka sa k výzve šéfa výboru ENVI pridalo 79 europoslancov, ale aj vrcholní predstavitelia koncernov Ikea, H&M, Unilever, Danone či E.ON, viaceré mimovládne organizácie a think-tanky a medzi 180 signatárov patrí aj generálny tajomník Európskej odborovej konfederácie (EOK) Luca Visentini.



Slovensko je v tejto iniciatíve zastúpené zatiaľ iba dvoma europoslancami - Michalom Wiezikom a Martinom Hojsíkom (Progresívne Slovensko) -, ktorí sú členmi výboru ENVI.



"Takáto výrazná podpora zelenej obnovy európskej ekonomiky ukazuje, že EÚ trvá na pokračovaní cesty udržateľnosti, klimatickej neutrality a spravodlivého prechodu, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a zabezpečenie pružnosti a stability našej spoločnosti," opísal situáciu Wiezik.



Podľa jeho slov uvedená iniciatíva ladí s minulotýždňovou výzvou európskych ministrov životného prostredia (9. 4.). Zatiaľ 12 ministrov (Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Lotyšssko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko) sa podpísalo pod výzvu, aby Európska ekologická dohoda zohrávala kľúčovú úlohu aj pri rekonštrukcii európskej ekonomiky po skončení zdravotnej krízy spojenej s COVID-19. Pribúdajú totiž hlasy, aby sa pri oživovaní hospodárstva upustilo od prísnych ekologických ambícií, ktoré ešte pred krízou vytýčila Európska komisia. Slovensko sa k uvedenej výzve enviroministrov zatiaľ nepridalo.



"Podobnú výzvu sme koncom marca s kolegami z Európskeho parlamentu adresovali Európskej komisii a je dobré vidieť, že sa k tomuto smerovaniu pripája stále viac ľudí podieľajúcich sa na politických rozhodnutiach Európskej únie," pripomenul Wiezik.



Slovenský europoslanec koncom marca napísal list adresovaný šéfke EK Ursule von der Leyenovej, výkonnému podpredsedovi EK pre ekologickú dohodu Fransovi Timmermansovi a eurokomisárovi pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi, pod ktorý získal podpisy ďalších 15 poslancov EP z rôznych politických frakcií.



"Medzi prijaté opatrenia by nemalo patriť oslabenie našich ambícií v oblasti Európskej ekologickej dohody a úprava plánov týkajúcich sa najdôležitejších legislatívnych úloh a stratégií či odloženie alebo dočasné stiahnutie týchto iniciatív. Žiadame Vás, aby ste pokračovali v pracovnom programe a dodržiavali stanovené časové limity na prezentáciu a prijatie zásadných opatrení, aby sme zostali na správnej ceste k zelenej, obehovej a odolnej ekonomike," uviedol Wiezik v liste pre exekutívu EÚ.



V tomto duchu Wiezik ocenil vznik Európskej aliancie pre zelenú obnovu, čo je podľa neho ďalším dôkazom, že EÚ trvá na svojom environmentálnom smerovaní a že Únia nesmie ustúpiť oportunizmu.



"Napĺňa ma to nádejou, že ide o pevné rozhodnutie, že Európa vykročila cestou udržateľnosti aj napriek akútnej kríze, ktorej čelíme. Žiaľ, Slovensko túto výzvu zatiaľ nepodpísalo," upozornil europoslanec.