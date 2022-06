WikiLeaks plánuje podať odvolanie voči vydaniu Assangea do USA

Londýn 17. júna (TASR) - Spoločnosť WikiLeaks označila piatkové rozhodnutie britskej vlády vydať svojho zakladateľa Juliana Assangea na trestné stíhanie do USA za "temný deň" pre slobodu tlače a britskú demokraciu. WikiLeaks plánuje podať odvolanie. TASR správu prevzala z vyjadrenia WikiLeaks na sociálnej sieti Twitter.



"Julian neurobil nič zlé. Nespáchal žiadny zločin a nie je zločinec. Je novinár a vydavateľ a je trestaný za to, že robil svoju prácu," píše WikiLeaks na Twitteri.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová schválila v piatok žiadosť vlády Spojených štátov o vydanie zakladateľa WikiLeaks Juliana Assangea. Ten má teraz 14 dní na podanie odvolania.



Prípad svojho zakladateľa označila WikiLeaks za politický a prejav pomsty amerických štátnych orgánov. Ako uviedla WikiLeaks, Assange zverejnil dôkazy, že USA sa dopustili vojnových zločinov a usilujú sa ich zakryť.



Spojené štáty žiadajú o Assangeovo vydanie pre obvinenia zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov. Na webovej stránke WikiLeaks sa tieto materiály objavili v rokoch 2010 až 2011. Assange všetky obvinenia odmieta.