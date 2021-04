WikiLeaks: Väznenie J. Assangea poškodzuje slobodu tlače v Británii

Londýn 30. apríla (TASR) - Pokračujúce väznenie zakladateľa organizácie WikiLeaks Juliana Assangea poškodzuje slobodu tlače v Británii. Vyhlásil to v piatok šéfredaktor oficiálnych webových stránok WikiLeaks Kristinn Hrafnsson.



"Skutočnosť, že Julian je stále vo väzbe, závažným spôsobom oslabuje tvrdenia Spojeného kráľovstva o tom, že krajina je ochrancom slobody tlače na celom svete," povedal novinárom Hrafnsson, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Londýnsky súd v januári zamietol požiadavku Spojených štátov na vydanie Assangea, ale zároveň neumožnil jeho prepustenie na kauciu, pokým neprebehne konanie vo veci odvolania USA voči tomuto verdiktu.



Assange, 49-ročný Austrálčan, je v Spojených štátoch hľadaný za to, že v roku 2010 prostredníctvom WikiLeaks zverejnil 500.000 tajných dokumentov, ktoré obsahovali podrobnosti o vojenských operáciách v Afganistane a Iraku. Aktivista čelí celkovo 18 obvineniam.



V prípade usvedčenia mu hrozí 175 rokov za mrežami, on i jeho právnici však dlhodobo tvrdia, že prípad bol politicky stimulovaný počas funkčného obdobia bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, podotýka AFP.



Assangeovi stúpenci plánujú v nedeľu na druhé výročie jeho prevozu do londýnskej väznice Belmarsh tichou demonštráciou upriamiť pozornosť na aktivistovo pretrvávajúce väznenie. Rovnaký cieľ majú aj na pondelok - Svetový deň slobody tlače.



Členka Assangeovho právnického tímu Jennifer Robinsonová uviedla, že podmienky vo väznici Belmarsh sú "veľmi náročné" a Assange ostáva po rokoch obmedzovania osobnej slobody stále "veľmi izolovaný".



Robinsonová i Hrafnsson vyzvali administratívu prezidenta USA Joea Bidena na stiahnutie obvinení voči Julianovi Assangeovi, ako aj austrálsku vládu, aby v Assangeovom záujme robila viac.



Austrálčana držia v zmienenom prísne stráženom zariadení odvtedy, ako ho v roku 2019 uznali za vinného za nedodržanie podmienok prepustenia na kauciu po jeho násilnom vyvlečení z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýval sedem rokov.