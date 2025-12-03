< sekcia Zahraničie
Wikipédia: Najčítanejším v roku 2025 bol článok o Charliem Kirkovi
Pri pohľade na tohtoročný rebríček Top 20 sa ukazuje, že americká politika tvorí štvrtinu týchto odkazov.
Autor TASR
Brusel 3. decembra (TASR) - Wikipédia v stredu zverejnila zoznam najnavštevovanejších odkazov v tomto roku, pričom na jej anglickej verzii bol najpopulárnejší článok o Charliem Kirkovi. TASR o tom píše podľa webu Euronews.
Podľa neziskovej organizácie Wikimedia, ktorá prevádzkuje Wikipédiu, si článok o konzervatívnom aktivistovi pozrelo takmer 45 miliónov ľudí. Počet zobrazení prudko vzrástol po tom, čo Kirka 10. septembra zastrelili počas prejavu v areáli univerzity.
Deň po atentáte si odkaz o Kirkovi na Wikipédii pozrelo 15 miliónov ľudí – za sekundu v priemere viac ako 170-krát. Podľa údajov z Wikimedia Foundation bolo viac ako 40 percent zobrazení z územia mimo Spojených štátov.
Druhý najčítanejší článok bol „Úmrtia v roku 2025“ so 42,5 milióna zobrazení. Úmrtia v roku 2024 bol najčítanejší odkaz v minulom roku. Tretia séria seriálu Monster od Netflixu na tretie miesto vyniesla odkaz na vraha Eda Geina známeho ako Mäsiar z Plainfieldu.
Článok o Donaldovi Trumpovi bol štvrtý s 25,1 milióna zobrazení a prvú päťku uzatváral odkaz na pápeža Leva XIV. Medzi ďalšie výrazné články patria novozvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani, zosnulý Ozzy Osbourne a niekoľko stránok súvisiacich s filmami.
Pri pohľade na tohtoročný rebríček Top 20 sa ukazuje, že americká politika tvorí štvrtinu týchto odkazov.
