Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Zahraničie

Wikipédia: Najčítanejším v roku 2025 bol článok o Charliem Kirkovi

.
Skúter prechádza okolo nástennej maľby zobrazujúcej zavraždeného konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v basketbalovom drese s nápisom „Kirkovich“ v Belehrade v Srbsku v pondelok 1. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Pri pohľade na tohtoročný rebríček Top 20 sa ukazuje, že americká politika tvorí štvrtinu týchto odkazov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 3. decembra (TASR) - Wikipédia v stredu zverejnila zoznam najnavštevovanejších odkazov v tomto roku, pričom na jej anglickej verzii bol najpopulárnejší článok o Charliem Kirkovi. TASR o tom píše podľa webu Euronews.

Podľa neziskovej organizácie Wikimedia, ktorá prevádzkuje Wikipédiu, si článok o konzervatívnom aktivistovi pozrelo takmer 45 miliónov ľudí. Počet zobrazení prudko vzrástol po tom, čo Kirka 10. septembra zastrelili počas prejavu v areáli univerzity.

Deň po atentáte si odkaz o Kirkovi na Wikipédii pozrelo 15 miliónov ľudí – za sekundu v priemere viac ako 170-krát. Podľa údajov z Wikimedia Foundation bolo viac ako 40 percent zobrazení z územia mimo Spojených štátov.

Druhý najčítanejší článok bol „Úmrtia v roku 2025“ so 42,5 milióna zobrazení. Úmrtia v roku 2024 bol najčítanejší odkaz v minulom roku. Tretia séria seriálu Monster od Netflixu na tretie miesto vyniesla odkaz na vraha Eda Geina známeho ako Mäsiar z Plainfieldu.

Článok o Donaldovi Trumpovi bol štvrtý s 25,1 milióna zobrazení a prvú päťku uzatváral odkaz na pápeža Leva XIV. Medzi ďalšie výrazné články patria novozvolený starosta New Yorku Zohran Mamdani, zosnulý Ozzy Osbourne a niekoľko stránok súvisiacich s filmami.

Pri pohľade na tohtoročný rebríček Top 20 sa ukazuje, že americká politika tvorí štvrtinu týchto odkazov.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne