Wikipédia oslavuje 25 rokov
Hoci bola spoľahlivosť Wikipédie často kritizovaná, postupom času sa jej úroveň zlepšila, a od konca roka 2010 si vyslúžila väčšie uznanie.
Washington 13. januára (TASR) - Ľudia od nepamäti prahli po informáciách a po prístupnom zdroji, ktorý by im rýchlo poskytol presné a spoľahlivé údaje. O to viac, ak by sa na obsahu takejto globálnej encyklopédie mohli podieľať aj oni sami. Príležitosť prišla v januári 2001, keď v USA spustili do prevádzky online nezávislú vzdelávaciu platformu. Wikipédia v anglickej verzii má 25 rokov, slovenská verzia začala fungovať o 2,5 roka neskôr.
Wikipedia je bezplatná webová encyklopédia, ktorú píše a spravuje komunita dobrovoľníkov, známa ako wikipediáni, prostredníctvom otvorenej spolupráce a wiki-softvéru MediaWiki. Platforma, ktorú v roku 2001 založili americkí podnikatelia Jimmy Wales a Larry Sanger, je od roku 2003 hosťovaná nadáciou WikiMedia Foundation, neziskovou organizáciou financovanou hlavne z darov čitateľov. Wikipédia je v súčasnosti najväčšie a najčítanejšie referenčné dielo v histórii.
Pôvodne dostupná len v angličtine, Wikipédia dnes existuje vo viac ako 340 jazykoch a je siedma, alebo deviata najnavštevovanejšia webová stránka na svete - podľa rôznych zdrojov o internetovej prevádzke. Anglická Wikipédia s viac ako siedmimi miliónmi článkov zostáva najväčšou z edícií, ktoré spolu obsahujú viac ako 66 miliónov článkov a prilákajú vyše 1,5 miliardy návštevníkov za mesiac. Okrem toho sa na Wikipédii uskutoční v priebehu jedného mesiaca až 13 miliónov editačných úprav.
V decembri 2025 pochádzalo viac ako 25 percent návštevnosti Wikipédie zo Spojených štátov. Japonsko predstavovalo takmer sedem percent a Spojené kráľovstvo, Nemecko a Rusko zhodne okolo piatich percent. Wikipédia je v obľube vďaka demokratizáciu vedomostí, rozsiahlemu pokrytiu tém a jedinečnú štruktúru i kultúru. Niektoré národné vlády ju cenzurovali, a to od konkrétnych stránok až po celú doménu.
Hoci bola spoľahlivosť Wikipédie často kritizovaná, postupom času sa jej úroveň zlepšila, a od konca roka 2010 si vyslúžila väčšie uznanie. Je neustále vyhľadávaná ako zdroj aktuálnych informácií, slúži ako globálne médium, často ako primárny zdroj rýchleho, ale aj širšieho poznania. V náročnejších požiadavkách spĺňa minimálne kritéria pre zorientovanie sa v problematike a získanie základného prehľadu.
