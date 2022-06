Wikipédia sa odvolala voči verdiktu ruského súdu o odstránení článkov

San Francisco 13. júna (TASR) - Spoločnosť Wikimedia Foundation, ktorá vlastní internetový portál Wikipédia, sa odvolala voči rozhodnutiu moskovského súdu, podľa ktorého by mala odstrániť všetky informácie týkajúce sa ruskej invázie na Ukrajinu. V pondelok o tom informoval Stephen LaPorte z Wkikimedia Foundation, píše agentúra Reuters.



Súd v Moskve nariadil spoločnosti Wikimedia zaplatiť pokutu vo výške päť miliónov rubľov (približne 84.000 eur) za to, že odmietla zo svojich stránok v ruskom jazyku odstrániť informácie o konflikte na Ukrajine vrátane článkov s názvom "Ruská invázia na Ukrajinu", "Vojnové zločiny počas ruskej invázie na Ukrajinu" a "Masaker v Buči". Argumentoval tým, že tieto údajné "dezinformácie" na Wikipédii ohrozujú verejný poriadok v Rusku.



"(Ruská) vláda sa zameriava na informácie, ktoré sú pre ľudí v čase krízy kľúčové," vyhlásil LaPorte. Zároveň súd vyzval, aby prehodnotil svoje rozhodnutie v prospech práva ruskej verejnosti na informácie a slobodné vyjadrenie názoru.



Spoločnosť Wikimedia Foundation tvrdí, že odstránenie článkov by bolo porušením ľudských práv a dodáva, že Ruská federácia nad ňou nemá žiadnu právomoc.



Opis vojny na Ukrajine sa v Rusku a zvyšku sveta zásadne líši. Vladimir Putin zakázal označovať konflikt slovami "vojna" a "invázia", pričom ho sám nazýva eufemistickým označením "špeciálna vojenská operácia". Kremeľská propaganda sa tiež snaží tvrdiť, že správy o masakroch civilného obyvateľstva sú "vykonštruovanými dezinformáciami", ktoré podľa nej šíri Západ.