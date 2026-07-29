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Wildberries hľadá po ukrajinských útokoch sklady v Kazachstane
Jeden zo zdrojov ruského denníka uviedol, že spoločnosť RWB hľadá priestory s rozlohou približne 100.000 štvorcových metrov.
Autor TASR
Moskva 29. júla (TASR) - Ruský internetový obchod Wildberries hľadá po sérii ukrajinských útokov na svoje logistické centrá v Rusku skladové priestory v zahraničí. Materská spoločnosť RWB sa snaží nájsť vhodné skladové priestory na prenájom na území Kazachstanu. RWB zároveň oznámila, že v Kazachstane už buduje dve veľké logistické centrá. S odvolaním sa na svoje zdroje o tom informoval ruský denník Kommersant, píše TASR.
Jeden zo zdrojov ruského denníka uviedol, že spoločnosť RWB hľadá priestory s rozlohou približne 100.000 štvorcových metrov. Podľa ďalšieho zdroja je - vzhľadom na obmedzenú ponuku - pripravená prenajať si v Kazachstane všetky dostupné sklady.
Spoločnosť sa týmto spôsobom snaží ochrániť časť svojich logistických kapacít pred útokmi ukrajinských bezpilotných lietadiel, uviedli zdroje denníka.
Séria ukrajinských útokov na logistické centrá a sklady spoločnosti Wildberries sa začala 18. júla. Odvtedy bolo zasiahnutých desať objektov spoločnosti v rôznych regiónoch Ruska vrátane Petrohradu, Moskovskej, Tambovskej a Voronežskej oblasti, ako aj Stavropolského a Krasnodarského kraja. Najnovšie sa stal v noci na stredu terčom útoku sklad Wildberries v meste Riazaň.
Podľa predpokladu denníka Kommersant bolo pri týchto útokoch poškodených približne osem percent skladových kapacít spoločnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útoky na logistické centrá Wildberries za legitímne. Argumentoval, že prostredníctvom internetových obchodov sa predáva tovar určený na vedenie vojny.
Rusko podľa dostupných informácií zase pravidelne útočí aj na logistické centrá poprednej ukrajinskej doručovacej spoločnosti Nova pošta.
Jeden zo zdrojov ruského denníka uviedol, že spoločnosť RWB hľadá priestory s rozlohou približne 100.000 štvorcových metrov. Podľa ďalšieho zdroja je - vzhľadom na obmedzenú ponuku - pripravená prenajať si v Kazachstane všetky dostupné sklady.
Spoločnosť sa týmto spôsobom snaží ochrániť časť svojich logistických kapacít pred útokmi ukrajinských bezpilotných lietadiel, uviedli zdroje denníka.
Séria ukrajinských útokov na logistické centrá a sklady spoločnosti Wildberries sa začala 18. júla. Odvtedy bolo zasiahnutých desať objektov spoločnosti v rôznych regiónoch Ruska vrátane Petrohradu, Moskovskej, Tambovskej a Voronežskej oblasti, ako aj Stavropolského a Krasnodarského kraja. Najnovšie sa stal v noci na stredu terčom útoku sklad Wildberries v meste Riazaň.
Podľa predpokladu denníka Kommersant bolo pri týchto útokoch poškodených približne osem percent skladových kapacít spoločnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útoky na logistické centrá Wildberries za legitímne. Argumentoval, že prostredníctvom internetových obchodov sa predáva tovar určený na vedenie vojny.
Rusko podľa dostupných informácií zase pravidelne útočí aj na logistické centrá poprednej ukrajinskej doručovacej spoločnosti Nova pošta.