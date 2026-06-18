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Wilders: Frakcia Patrioti pre Európu je napriek neúspechu Orbána silná

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Na snímke predseda holandskej Strany za slobodu (PVV) Geert Wilders. Foto: TASR/AP

Európska politická frakcia PfE má po Orbánovej porážke v Európskej rade už len jedného zástupcu - českého premiéra Andreja Babiša.

Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Predseda holandskej Strany za slobodu (PVV) Geert Wilders vo štvrtok vyhlásil, že frakcia Patrioti pre Európu (PfE) je „stále veľmi silná“ napriek volebnej porážke bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.

Videli ste to v Európskom parlamente, so všetkými uzneseniami o návratových centrách... (náš) vplyv len rastie. Všetci vyhrávame a prehrávame voľby,“ uviedol Wilders. Európska politická frakcia PfE má po Orbánovej porážke v Európskej rade už len jedného zástupcu - českého premiéra Andreja Babiša.

V bruselskom sídle belgickej strany Vlaams Belang sa tento týždeň koná politické podujatie PfE súvisiace s európskou migračnou politikou a spoluprácou pravicových strán. Osobne sa na ňom zúčastňuje aj Orbán, ktorého Fidesz frakciu v roku 2024 spoluzakladal s ANO 2011 Andreja Babiša a rakúskou FPÖ Herberta Kickla. Prítomní sú tiež Marine Le Penová z francúzskeho Národného združenia či Santiago Abascal zo španielskeho Voxu.
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