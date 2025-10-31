< sekcia Zahraničie
Wilders tvrdí, že pri sčítavaní hlasov zrejme došlo k nezrovnalostiam
Wilders na X zverejnil snímku obrazovky zobrazujúcu správu údajne pochádzajúcu od osoby, ktorá sa podieľala na organizácii volieb v jednom z okrskov v Maastrichte.
Autor TASR
Haag 31. októbra (TASR) - Líder holandskej pravice Geert Wilders v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že v predčasných parlamentných voľbách v Holandsku došlo k nezrovnalostiam v sčítavaní hlasov. K svojim tvrdeniam, ktoré zverejnil po tom, čo sa víťazom volieb stala sociálnoliberálna strana D66, však nepredložil dôkazy okrem textových správ od údajných svedkov nezrovnalostí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa miestnej tlačovej agentúry ANP sociálnoliberálna strana D66 iba tesne zvíťazila pred Wildersovou protiimigračnou Stranou za slobodu (PVV). Novým premiérom by sa preto mohol stať líder D66 Rob Jetten.
Wilders na X zverejnil snímku obrazovky zobrazujúcu správu údajne pochádzajúcu od osoby, ktorá sa podieľala na organizácii volieb v jednom z okrskov v Maastrichte. Sem vraj priniesli urnu z iného obvodu a keď na to niekto poukázal, tak 132 lístkov vybrali a vyhlásili za neplatné. Ďalšia správa tvrdí, že v meste Zaanstad zmizlo 15 volebných urien.
„Zo všetkých kútov krajiny prúdia takéto správy,“ povedal Wilders. „Neviem, či je to pravda, ale bolo by dobré, keby to vyšetrili,“ dodal.
Následne zverejnil ďalšiu správu, v ktorej je naznačené, že šéf spoločnosti, ktorá zabezpečovala volebné softvéry, mal väzby na D66. „Je táto správa pravdivá?“ opýtal sa Wilders.
Podľa internetovej stránky volebnej komisie spoločnosť HackDefense testovala volebný softvér v rokoch 2021 a 2023, keď Wilders získal najviac hlasov. Pre minuloročné voľby do Európskeho parlamentu a tohtotýždňové parlamentné voľby v Holandsku vybrala inú spoločnosť - Fox-IT. Rada uviedla, že Fox-IT nenašla žiadne závažné bezpečnostné nedostatky v softvéri.
AFP informuje, že naďalej je potrebné spočítať jeden volebný obvod a hlasy zo zahraničia, avšak Jetten má náskok 15.155 hlasov pred Wildersom a jeho stranou. Volebná komisia plánuje zverejniť oficiálne výsledky o týždeň v piatok.
