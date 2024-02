Geert Wilders vymenoval predstaviteľa na rokovanie o koaličnej vláde

Haag 14. februára (TASR) - Holandský krajne pravicový líder Geert Wilders v stredu oznámil, že požiadal nového predstaviteľa, aby oživil rozhovory o vytvorení koaličnej holandskej vlády. Od volieb, ktoré Wildersova Strana slobody (PVV) vyhrala, pritom uplynuli už takmer tri mesiace. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Úsilie vytvoriť stredopravú koalíciu štyroch strán (PVV, Strana slobody a demokracie - VVD, Strana farmárov - BBB a Nová spoločenská zmluva - NSC) v utorok 6. februára zlyhalo. Rokovanie opustila NSC protikorupčného bojovníka Pietra Omtzigta.



"Holandsko naliehavo potrebuje nový kabinet. Naša krajina má veľké problémy a potrebuje, aby ju niekto spravoval," povedal Wilders poslancom počas rozpravy o uviaznutých rozhovoroch.



Posledný predstaviteľ dohliadajúci na rozhovory Ronald Plasterk sa vzdal svojej úlohy minulý týždeň, keď vyhlásil, že názorové rozdiely medzi stranami sú príliš veľké.



Wilders informoval poslancov, že požiadal Kima Puttersa, aby sa chopil rozhovorov o zostavovaní novej vlády. Putters je bývalý labouristický senátor a teraz vedie jeden z najdôležitejších poradných orgánov vlády.



"To by mohla byť tá potrebná páka" na vytvorenie vlády, dodal Wilders. Ako víťaz parlamentných volieb vymenováva predstaviteľa, ktorý vedie koaličné rokovania.



"Je to obrovské sklamanie stáť tu dnes a hovoriť, že táto úloha nebola dokončená," vyhlásil Wilders. Jeho PVV získala vo voľbách 37 kresiel. Rozhovory s ostatnými dvoma stranami bez NSC (20 kresiel v 150-člennom parlamente) však nedokážu vytvoriť väčšinový kabinet.



Wilders sa dostal do sporu s Omtzigtom kvôli protiislamským snahám a tiež plánu v Holandsku zorganizovať referendum o vystúpení z Európskej únie. Plasterk predložil záverečnú správu o neúspešnom pokuse zostaviť vládu a v stredu o nej poslanci rokovali. Plasterk v správe napísal, že PVV a dve zvyšné strany - liberálna VVD a farmárska BBB - dosiahli v diskusiách určitý pokrok.



Strana VVD prišla po voľbách o postavenie najsilnejšieho politického subjektu. Medzitým Dilan Yešilgözová (VVD) uviedla poslancom, že jej strana je ochotná ísť do koalície s Wildersom do "mimoparlamentného kabinetu, v záujme krajiny".



Končiaci štvornásobný premiér Mark Rutte (VVD) tiež vytvoril svoju vládnu koalíciu až v januári 2022, po 271 dňoch rokovaní.