Wildersova PVV tesne vedie pred D66, rozdiel je menej než 2000 hlasov
Amsterdam 30. októbra (TASR) - Po sčítaní približne 99,7 percenta hlasov v holandských parlamentných voľbách tesne vedie protiimigračná Strana za slobodu (PVV) Geerta Wildersa. Sociálnoliberálna strana D66 zaostáva o menej než 2000 hlasov, informuje TASR.
Podľa priebežných výsledkov získali obe strany zhodne 16,7 percenta hlasov a v 150-člennom parlamente tak budú mať po 26 mandátov. O mimoriadne tesnom výsledku môžu nakoniec rozhodnúť hlasy voličov žijúcich v zahraničí.
Na treťom mieste ja Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) s 22 mandátmi, nasledovaná blokom Zelených a Strany práce (GL-PvdA) s 20 kreslami. Kresťanskodemokratická výzva (CDA) by podľa priebežných výsledkov získala 18 mandátov, ďalších desať strán jeden až deväť mandátov. Volebná účasť bola nad úrovňou 78 percent.
Exit polly ešte v stredu večer predpovedali víťazstvo D66 vedenej Robom Jettenom s náskokom dvoch kresiel pred PVV. Pre Geerta Wildersa priebežné výsledky znamenajú neúspech v porovnaní s voľbami v roku 2023, keď jeho PVV získala 37 mandátov. Tridsaťosemročný Jetten je považovaný za hlavného kandidáta na zostavenie novej vládnej koalície.
Predčasné parlamentné voľby vyvolal začiatkom júna odchod PVV z koaličnej vlády pre spor o migračnú politiku. Kabinet zložený zo štyroch strán bol charakterizovaný ako najpravicovejší v dejinách Holandska, píše DPA.
Wilders nebol členom vlády a odchod z koalície zdôvodnil tým, že ostatní traja partneri nepodporujú tvrdú protiimigračnú politiku. S veľkou pravdepodobnosťou PVV nebude v novej vláde, keďže ostatné veľké strany koalíciu s ňou vylúčili.
