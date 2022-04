Will Smith sa po facke komikovi vzdal členstva vo filmovej akadémii

Na archívnej snímke z 27. marca 2022 Jada Pinkettová-Smithová a Will Smith pózujú počas príchodu na 94. ročník udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 2. apríla (TASR) - Americký herec Will Smith v piatok večer miestneho času oznámil, že sa vzdáva svojho členstva v Akadémii filmových umení a vied (AMPAS). K takémuto kroku sa herec odhodlal pre facku, ktorú vylepil uplynulú nedeľu počas slávnostného odovzdávania Oscarov komikovi a moderátorovi Chrisovi Rockovi za to, že žartoval o vzhľade jeho manželky. Informovala o tom stanica CNN.uviedol Smith vo vyhlásení, ktoré jeho agent poskytol CNN.dodal herec.AMPAS len v stredu oznámila, že proti Smithovi začala v súvislosti s incidentomPredseda AMPAS David Rubin v piatok potvrdil, že organizácia prijala Smithovuna členstvo. Dodal však, že Akadémia bude aj naďalej pokračovať vtejto inštitúcie.CNN pripomína, že výsledkom disciplinárneho konania AMPAS by mohlo byť práve vylúčenie či pozastavenie členstva Smithovi, ktorého sa však teraz sám zriekol. Akadémia mu ale môže udeliť aj ďalšie postihy, na ktoré ju oprávňujú predpisy a stanové normy správania.Smith vo svojom piatkovom vyhlásení označil svoje správanie na oscarovom večeri zauviedol herec. Dodal, že chcea aj preto sa vzdáva svojho členstva v Akadémii, ktorá zastrešuje hercov, filmových režisérov či producentov.CNN označila piatkové vyhlásenie za dosiaľvyjadrenie Smitha v súvislosti s incidentom na Oscaroch.Herec sa za svoje správanie Akadémii ospravedlnil ešte počas oscarového galavečera, a to počas ďakovnej reči, ktorú predniesol, keď získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon (za film Kráľ Richard), čo bolo približne 40 minút po predmetnej facke.Samotnému Rockovi sa však ospravedlnil až o deň neskôr.napísal Smith v pondelok večer na Instagrame.K celému incidentu došlo po tom, ako Rock v moderátorskom vstupe prirovnal Smithovu manželku Jadu Pinkettovú-Smithovú k filmovej postave "G.I. Jane", vojačke s vyholenou hlavou. Smithova manželka však trpí alopéciou, autoimunitnou chorobou spôsobujúcou vypadávanie vlasov. Informácia o jej zdravotnom stave síce na Oscaroch nezaznela, no Smitha žart pohoršil a priamo počas výstupu moderátora vyšiel na pódium, dal mu facku a odkázal, abya pridal aj vulgarizmus.