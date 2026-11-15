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William a Catherine sa počas návštevy Indie stretnú s premiérom Módím
Táto návšteva je pre Catherine významným míľnikom a bude to jej prvá diaľková zahraničná cesta odvtedy, ako v marci 2024 oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu.
Autor TASR
Londýn 15. novembra (TASR) – William, princ z Walesu, urobí ďalší krok na scéne svetovej diplomacie, keď počas svojej návštevy Indie povedie rokovanie s tamojším premiérom Naréndrom Módím. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
William s manželkou Catherine sa s indickým lídrom stretnú v Naí Dillí, pričom budú posilňovať vzťahy Spojeného kráľovstva s týmto kľúčovým partnerom, ktorého význam neustále rastie, a to prostredníctvom „mäkkej sily“ monarchie.
Pár začne svoju trojdňovú cestu v pondelok. Počas nej odovzdá princovu environmentálnu cenu Earthshot Prize a oslávi anglo-indické vzťahy. Hovorí sa, že princezná je „nesmierne hrdá“ na tento desaťročný projekt svojho manžela zameraný na ochranu životného prostredia, ktorý sa momentálne nachádza v polovici cesty k nájdeniu riešení pre „obnovu“ planéty.
„Spojené kráľovstvo a India udržiavajú jeden z najdôležitejších medzinárodných vzťahov, ktorý sa vyznačuje hlbokými a stále sa prehlbujúcimi väzbami v oblasti obchodu, investícií, obrany, bezpečnosti, technológií, vzdelávania a kultúry,“ uviedol hovorca Kensingtonského paláca.
„Toto stretnutie odzrkadľuje význam tohto vzťahu, ako aj úlohu, ktorú môžu ich kráľovské výsosti zohrávať pri oslavovaní a upevňovaní väzieb medzi našimi dvoma krajinami. Pre princa to zároveň znamená ďalšiu významnú úlohu, keďže na medzinárodnej scéne zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu,“ dodal hovorca.
Módí si prispôsobil svoj program tak, aby vyhovel páru, a z oficiálnej návštevy Filipín sa vráti do Naí Dillí včas na stredajšie stretnutie. Rozhovor sa pravdepodobne bude týkať viacerých tém vrátane indických aktivít v oblasti zmeny klímy a spoločného prepojenia v rámci Spoločenstva národov.
William a Catherine sa s Módím stretli už počas svojej ostatnej návštevy Indie pred desiatimi rokmi, teraz sú však budúcimi panovníkmi a čoraz viac preberajú významnejšie úlohy.
Počas návštevy Bombaja, hostiteľského mesta Earthshot Prize, sa pár stretne s hviezdami Bollywoodu, oboznámi sa s mimoriadne populárnym indickým filmovým priemyslom a oslávi vášeň tejto krajiny pre kriket. Hlavným bodom programu bude utorkové slávnostné odovzdávanie cien Earthshot Prize, počas ktorého víťazi v piatich kategóriách získajú po milión libier.
Táto návšteva je pre Catherine významným míľnikom a bude to jej prvá diaľková zahraničná cesta odvtedy, ako v marci 2024 oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu.
William s manželkou Catherine sa s indickým lídrom stretnú v Naí Dillí, pričom budú posilňovať vzťahy Spojeného kráľovstva s týmto kľúčovým partnerom, ktorého význam neustále rastie, a to prostredníctvom „mäkkej sily“ monarchie.
Pár začne svoju trojdňovú cestu v pondelok. Počas nej odovzdá princovu environmentálnu cenu Earthshot Prize a oslávi anglo-indické vzťahy. Hovorí sa, že princezná je „nesmierne hrdá“ na tento desaťročný projekt svojho manžela zameraný na ochranu životného prostredia, ktorý sa momentálne nachádza v polovici cesty k nájdeniu riešení pre „obnovu“ planéty.
„Spojené kráľovstvo a India udržiavajú jeden z najdôležitejších medzinárodných vzťahov, ktorý sa vyznačuje hlbokými a stále sa prehlbujúcimi väzbami v oblasti obchodu, investícií, obrany, bezpečnosti, technológií, vzdelávania a kultúry,“ uviedol hovorca Kensingtonského paláca.
„Toto stretnutie odzrkadľuje význam tohto vzťahu, ako aj úlohu, ktorú môžu ich kráľovské výsosti zohrávať pri oslavovaní a upevňovaní väzieb medzi našimi dvoma krajinami. Pre princa to zároveň znamená ďalšiu významnú úlohu, keďže na medzinárodnej scéne zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu,“ dodal hovorca.
Módí si prispôsobil svoj program tak, aby vyhovel páru, a z oficiálnej návštevy Filipín sa vráti do Naí Dillí včas na stredajšie stretnutie. Rozhovor sa pravdepodobne bude týkať viacerých tém vrátane indických aktivít v oblasti zmeny klímy a spoločného prepojenia v rámci Spoločenstva národov.
William a Catherine sa s Módím stretli už počas svojej ostatnej návštevy Indie pred desiatimi rokmi, teraz sú však budúcimi panovníkmi a čoraz viac preberajú významnejšie úlohy.
Počas návštevy Bombaja, hostiteľského mesta Earthshot Prize, sa pár stretne s hviezdami Bollywoodu, oboznámi sa s mimoriadne populárnym indickým filmovým priemyslom a oslávi vášeň tejto krajiny pre kriket. Hlavným bodom programu bude utorkové slávnostné odovzdávanie cien Earthshot Prize, počas ktorého víťazi v piatich kategóriách získajú po milión libier.
Táto návšteva je pre Catherine významným míľnikom a bude to jej prvá diaľková zahraničná cesta odvtedy, ako v marci 2024 oznámila, že jej diagnostikovali rakovinu.