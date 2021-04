William a Harry nebudú kráčať za rakvou princa Philipa vedľa seba

Londýn 16. apríla (TASR) - Britský princ William a jeho brat Harry nebudú na sobotňajšom smútočnom pochode do kaplnky sv. Juraja na Windsorskom zámku západne od Londýna kráčať za rakvou s pozostatkami svojho starého otca, princa Philipa, bok po boku, ale pôjde medzi nimi ich bratranec Peter Phillips. Buckinghamský palác vo štvrtok tiež oznámil, že kráľovná Alžbeta II. bude z preventívnych opatrení týkajúcich sa pandémie koronavírusu, na ceremónii sedieť sama. Informovali o tom agentúra AP a stanica Sky News.



Dôvodom, prečo vnuci princa Philipa - vojvoda z Cambridgeu a vojvoda zo Sussexu -, nepôjdu vedľa seba, je podľa agentúry AP snaha vyhnúť sa akýmkoľvek nepríjemným okamihom. Vzťahy bratov totiž ochladli vlani po tom, čo Harry s manželkou Meghan oznámili, že sa zriekajú kráľovských povinností a presťahovali sa do Spojených štátov.



Napätie sa zvýšilo i po rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, v ktorom na adresu kráľovskej rodiny padli obvinenia z rasizmu. Meghan, ktorá je v pokročilom štádiu tehotenstva, sa na radu lekára na poslednej rozlúčke s vojvodom z Edinburgu nezúčastní.



Buckinghamský palác odmietol komentovať, či dané opatrenia súvisia so snahou vyhnúť sa napätej situácii. "Nenecháme sa zaťahovať do vnímania drámy ani ničoho podobného," povedal pod podmienkou anonymity hovorca paláca. Dodal, že prípravy na pohreb reprezentujú želania kráľovnej.



Na čele 15-členného sprievodu smútiacich pôjdu dedič trónu, princ Charles, spoločne so svojou sestrou, princeznou Anne a bratmi Andrewom a Edwardom.



Buckinghamský palác zverejnil vo štvrtok hrubý náčrt programu pohrebu zosnulého manžela kráľovnej Alžbety II., ktorý sa uskutoční v sobotu 17. apríla. Princ Philip, ktorý stál po boku kráľovnej počas jej 69-ročného panovania, zomrel na Windsorskom zámku v piatok 9. apríla vo veku 99 rokov.



V súlade so želaním samotného princa pôjde o kráľovský pohreb, nie o štátny. Verejnosť sa pre pandemické opatrenia na pohrebe nebude môcť zúčastniť, smútočné obrady však budú vysielané v televízii.



Platné epidemiologické predpisy obmedzujú účasť na poslednej rozlúčke na 30 osôb. Na základe pôvodných plánov spred pandémie malo byť pozvaných okolo 800 ľudí, nakoniec sa však na pohrebe zúčastnia len Philipova najbližšia rodina vrátane príbuzných z Nemecka a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell. Deti sa na pohrebe nezúčastnia.