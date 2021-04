William s manželkou označili princa Philipa za oddaného partnera

Londýn 17. apríla (TASR) - Zosnulý princ Philip bol "oddaným partnerom" kráľovnej Alžbety II., ktorý od jej korunovácie stál po jej boku takmer 70 rokov. Po sobotňajšom pohrebe vojvodu z Edinburghu to na svojom oficiálnom účte na Twitteri napísali vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge - princ William s manželkou Kate, informuje britská stanica BBC.



Princov pohreb sa konal na Windsorskom zámku, pričom samotnej smútočnej omše sa pre pandemické opatrenia zúčastnilo len 30 najbližších členov jeho rodiny, vrátane príbuzných z Nemecka, a jeho osobný tajomník Archie Miller Bakewell. Tesne predtým si celá krajina zosnulého princa uctila minútou ticha.



Pamiatku zosnulého princa Philipa si celoštátnou minútou ticha pripomenuli aj britský premiér Boris Johnson a predsedovia vlád v Škótsku, Severnom Írsku a Walese, píše BBC.



Premiér Boris Johnson tak urobil z oficiálneho vidieckeho sídla britských premiérov Chequers na juhovýchode Anglicka. Odtiaľ podľa vlastných slov v televízii sledoval sobotňajší živý prenos poslednej rozlúčky s princom Philipom.



Johnson už dávnejšie oznámil, že sa na pohreb osobne nedostaví, aby umožnil účasť členom kráľovskej rodiny. Premiér však v mene národa nechal ku princovej pohrebnej kaplnke položiť veniec, informuje britská spravodajská televízia SkyNews. Kvetinový veniec zaslal na pohreb do Windsoru v mene obyvateľov Walesu aj waleský premiér Mark Drakeford, píše BBC.



Škótska premiérka Nicola Sturgeonová po pohrebe opätovne kráľovskej rodine vyjadrila "najhlbšiu úprimnú sústrasť". Množstvo ľudí, ktorí za posledné dni vzdali zosnulému princovi poctu, je podľa nej dôkazom "hĺbky jeho prínosov do verejného života za posledných viac ako 70 rokov, ako aj jeho dlhoročných vzťahov so Škótskom," citovala ju BBC.



Premiérka Severného Írska Arlene Fosterová si princa Philipa rovnakým spôsobom uctila na hrade v tamojšom meste Enniskillen. Pod stromom, ktorý v blízkosti hradu zasadil princ Philip počas svojej prvej návštevy v roku 1949, boli na jeho pamiatku uložené kvety, píše BBC.



Zosnulého princa si však uctili aj mimo územia Spojeného kráľovstva. V deň pohrebu boli štátne vlajky stiahnuté na pol žrde na zámku Amalienborg v Kodani - zimnom sídle dánskej kráľovskej rodiny. Philipovi ako členovi kráľovskej dynastie, ktorá vládla aj v Dánsku, prináležal titul dánsky princ, vysvetľuje BBC. Na Malte, kde princ spolu s kráľovnou pred jej korunováciou istý čas žil, na jeho počesť zaznela slávnostná salva.