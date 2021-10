William Shatner poletí do vesmíru na palube rakety Blue Origin

Washington 4. októbra (TASR) - Herec William Shatner, ktorý hral kapitána Kirka v kultovom seriáli Star Trek, poletí 12. októbra do vesmíru na suborbitálnej rakete New Shepard. V pondelok to potvrdila americká spoločnosť Blue Origin, ktorá túto raketu vyvinula. Informovala o tom agentúra AFP.



"O vesmíre som dlho len počúval. Teraz využijem príležitosť ho vidieť na vlastné oči. Je to zázrak," povedal 90-ročný kanadský herec, ktorý sa budúci týždeň stane najstarším pasažierom vesmírnej rakety v histórii.



Plánovaný let potrvá len približne desať minút, pričom posádka sa dostane tesne nad tzv. Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov nad morom, ktorá je všeobecne považovaná za hranicu medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom.



Na palube rakety budú 12. októbra aj viceprezidentka Blue Origin pre misie a lety Audrey Powersová, bývalý inžinier Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Chris Boshuizen, ktorý spoluzakladal satelitnú spoločnosť Planet Labs, a tiež spoluzakladateľ klinickej výskumnej platformy Medidata Solutions Glen de Vries.



Potvrdenie Shatnerovej účasti na pripravovanom lete prichádza v čase, keď táto vesmírna spoločnosť miliardára Jeffa Bezosa čelí kritike za jej údajne nepriateľské a sexistické pracovné prostredie, pripomína AFP.



Pracovné podmienky údajne panujúce v tejto spoločnosti opísala v dlhom liste bývalá šéfka oddelenia pre komunikáciu so zamestnancami Alexandra Abramsová. Toto stanovisko však podľa nej odráža aj názory ďalších dvoch desiatok súčasných aj bývalých pracovníkov firmy, ktorí si želali zostať v anonymite.



Blue Origin vznesené obvinenia odmietla, zároveň však avizovala vyšetrenie akýchkoľvek nových sťažností na nevhodné správanie v rámci firmy.



Prvý let New Shepard s posádkou sa uskutočnil 20. júla. Raketa vtedy úspešne odštartovala, dosiahla hranicu vesmíru a bezpečne sa vrátila na Zem.



Na palube boli okrem miliardára a zakladateľa firmy Blue Origin Jeffa Bezosa ďalší traja pasažieri, konkrétne Bezosov brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný absolvent strednej školy Oliver Daemen. Ten sa stal vôbec najmladším človekom vo vesmíre.