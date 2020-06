Wilmesová: Údajný rasistický útok na europoslankyňu sa bude vyšetrovať

Brusel 24. júna (TASR) - Belgická premiérka Sophie Wilmesová v stredu uviedla, že obvinenia z rasovo motivovaného násilia polície voči poslankyni Európskeho parlamentu (EP) sa budú vyšetrovať. Informovala o tom agentúra DPA.



Nemecká poslankyňa EP Pierrette Herzbergerová-Fofanaová minulý týždeň obvinila belgickú políciu z násilného zásahu, ktorého dôvodom bola podľa jej slov jej farba pleti. Štyria policajti ju mali pritlačiť k stene, keď telefónom nahrávala, ako polícia podľa jej slov obťažuje mládež.



Polícia nariadila interné vyšetrovanie tohto incidentu a upovedomila aj úrad prokurátora, ktorý začal vlastné vyšetrovanie. Herzbergerová-Fofanaová tiež podala vlastnú sťažnosť.



V liste zaslanom predsedovi EP Davidovi Sassolimu Wilmesová uviedla, že skutočnosti spomenuté v sťažnosti poslankyne "naozaj opodstatňujú vyšetrovanie".



Wilmesová odporučila, že kým sa čaká na výsledky vyšetrovania, "všetky zúčastnené strany by sa mali zdržať komentárov, aby sa zabezpečilo čo najplynulejšie riešenie tejto záležitosti".



Hovorkyňa polície v severnej časti Bruselu povedala, že vyšetrovanie prokurátora má prednosť pred interným vyšetrovaním. "Znamená to, že teraz musíme čakať na pokyny z Bruselu predtým, než pristúpime k vlastnému vyšetrovaniu," dodala.



V tejto chvíli prokurátor nepožiadal o prijatie žiadnych opatrení proti príslušníkom polície zapojeným do incidentu.