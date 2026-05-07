< sekcia Zahraničie
Witkoff by sa mal tento týždeň stretnúť s Umerovom v Miami
Podrobnosti ohľadom presného dátumu a predmetu stretnutia zdroje DPA neposkytli.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 7. mája (TASR) - Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff by sa mal neskôr tento týždeň stretnúť s tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny Rustemom Umerovom. Agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na zdroje z Bieleho domu. Rokovania by sa mali uskutočniť v Miami, píše TASR.
Podrobnosti ohľadom presného dátumu a predmetu stretnutia zdroje DPA neposkytli.
Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili a uviedli iba, že Umerov sa nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kyjeve v dôsledku zahraničnej cesty.
Tieto správy prišli v čase, kedy Ukrajina aj Rusko prejavili ochotu vzájomné boje prerušiť. Zatiaľ čo Moskva vyhlásila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, Kyjev na to reagoval vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ). Rusko zároveň vyzval, aby sa pridalo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu uviedol, že Moskva na prímerie reagovala novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil Zelenskyj na sieti X.
Podrobnosti ohľadom presného dátumu a predmetu stretnutia zdroje DPA neposkytli.
Ukrajinskí predstavitelia návštevu bezprostredne oficiálne nepotvrdili a uviedli iba, že Umerov sa nezúčastní na parlamentnom vypočúvaní v Kyjeve v dôsledku zahraničnej cesty.
Tieto správy prišli v čase, kedy Ukrajina aj Rusko prejavili ochotu vzájomné boje prerušiť. Zatiaľ čo Moskva vyhlásila jednostranné prímerie na 8. a 9. mája pri príležitosti osláv Dňa víťazstva nad fašizmom, Kyjev na to reagoval vlastným návrhom na zastavenie paľby od stredajšej polnoci (utorok 5. mája 23.00 h SELČ). Rusko zároveň vyzval, aby sa pridalo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v stredu uviedol, že Moskva na prímerie reagovala novými útokmi. „Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať,“ vyhlásil Zelenskyj na sieti X.