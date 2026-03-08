< sekcia Zahraničie
Witkoff: Dôrazne som vyzval Rusko, aby neposkytovalo informácie Iránu
Americký prezident Donald Trump povedal, že nemá žiadne informácie o tom, že by Rusko podporovalo Irán.
Washington 8. marca (TASR) - Rusko dostalo pokyn, aby Teheránu neposkytovalo informácie o vojne v Iráne, uviedol v sobotu osobitný vyslanec USA Steve Witkoff. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
CNN a Washington Post s odvolaním sa na zdroje oboznámené s americkými spravodajskými službami informovali, že Kremeľ poskytuje Teheránu údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel. New York Times s odvolaním sa na amerických úradníkov informoval o podobných informáciách.
Na palube prezidentského špeciálu Air Force One dostal Witkoff otázku, či Moskve povedal, aby Teheránu neposkytovala informácie. „To som povedal veľmi dôrazne,“ uviedol bez ďalších detailov.
Witkoff, ktorý sa niekoľkokrát stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, vedie americkú delegáciu v rokovaniach s Moskvou a Kyjevom o ukončení vojny na Ukrajine.
Americký prezident Donald Trump povedal, že nemá žiadne informácie o tom, že by Rusko podporovalo Irán. „Ak áno, tak svoju prácu nerobia veľmi dobre, pretože Iránu sa príliš nedarí,“ povedal Trump.
Rusko a Irán uzavreli minulý rok „strategické partnerstvo“, ktoré zahŕňa aj spoluprácu vo vojenskej a zbrojnej oblasti. Dohoda však neobsahuje povinnosť zasiahnuť v prípade, že jedna z krajín je napadnutá.
Moskva sa do konfliktu oficiálne nezapája.
Rusko je dodávateľom zbraní do Iránu, zatiaľ čo Teherán dodáva drony a rakety pre ruskú vojnu proti Ukrajine.
