Witkoff dúfa, že Hamas rukojemníkov prepustí pred inauguráciou Trumpa

Abú Zabí 9. decembra (TASR) - Vyslanec novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff v pondelok počas návštevy regiónu varoval, že to "nebude pekný deň", keď rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy nebudú prepustení pred inauguráciou nového prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Witkoff sa oficiálne ujme funkcie po nástupe Trumpovej administratívy. Podľa vlastných slov sa modlí za mier v Pásme Gazy medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom. Zároveň dúfa, že k tomu dôjde pred nástupom Trumpa do funkcie 20. januára.



"Počuli ste, čo povedal prezident, radšej nech ich prepustia," povedal na okraj konferencie o bitcoine v hlavnom meste Spojených arabských emirátov v Abú Zabí. Odkazoval na Trumpov minulotýždňový výrok o tom, že "nastane peklo", ak palestínski militanti neprepustia rukojemníkov ešte pred jeho inauguráciou.



Podľa izraelských údajov militanti počas útoku na Izrael 7. októbra 2023 zabili 1200 ľudí a viac ako 250 zajali, vrátane izraelsko-amerických občanov s dvojitým občianstvom. V súčasnosti je v zajatí ešte 101 osôb, no predpokladá sa, že nažive je len približne polovica z nich.