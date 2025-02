Witkoff: Je absurdné tvrdiť, že Gaza môže byť obývateľná do 5 rokov

Washington 5. februára (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff v utorok povedal, že je absurdné veriť, že by Pásmo Gazy mohlo byť pre Palestínčanov obývateľné do piatich rokoch po vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



"Je nespravodlivé vysvetľovať Palestínčanom, že sa môžu vrátiť o päť rokov. To je jednoducho absurdné," povedal Witkoff novinárom pred Bielym domom, kde sa v utorok Trump stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, aby rokovali aj o platnom prímerí v Pásme Gazy.



Americký vyslanec tiež obhajoval Trumpa, ktorý nedávno uviedol, že Egypt a Jordánsko by mali prijať Palestínčanov z Pásma Gazy a "vypratať" tak toto vojnou zničené územie. Prezident USA podľa Witkoffa narážal na to, že palestínsku enklávu je potrebné dať do obývateľného stavu.



Trumpov návrh na takéto presídlenie 2,3 milióna Palestínčanov odmietli Egypt, Jordánsko, prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás, hnutie Hamas aj arabské krajiny odmietli. Myšlienka amerického prezidenta dokonca podnietila protest na hraniciach Egypta s Pásmom Gazy, na ktorom sa minulý týždeň zúčastnili tisíce Egypťanov. Výzvu na presun Palestínčanov naopak privítalo pravicové krídlo Netanjahuovej vlády.



Trump podľa AP naďalej trvá na tom, že dokáže presvedčiť Egypt a Jordánsko, aby prijali vysídlených Palestínčanov, pretože USA Káhire a Ammánu poskytujú významnú pomoc.



Nemenovaný americký predstaviteľ tvrdí, že Trump vníma Pásmo Gazy ako "zdemolované miesto". Jeho obnova by podľa amerického prezidenta mohla trvať 10 až 15 rokov a bolo by "nehumánne nútiť ľudí žiť na neobývateľnom území".



Americký prezident utorok v Bielom dome povedal novinárom, že Palestínčania by "radi opustili Gazu" a podľa jeho slov by boli nadšení, píše AFP.



Na obnovu Pásma Gazy sú po viac ako 15-mesiacoch vojny podľa odhadov OSN potrebné miliardy dolárov. Odstránenie viac ako 50 miliónov ton trosiek by mohlo trvať 21 rokov a stáť až 1,2 miliardy dolárov. Minuloročná správa OSN uviedla, že obnova zničených domov v Pásme Gazy by mohla trvať až do roku 2040, ale mohla by sa predĺžiť aj na mnoho desaťročí.