Witkoff je presvedčený, že Trumpovi sa podarí dotiahnuť dohodu o Gaze
Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff v utorok vyhlásil, že šance na úspech amerického plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy vidí „veľmi optimisticky“.
Autor TASR
Washington/Ankara 30. septembra (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff v utorok vyhlásil, že šance na úspech amerického plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy vidí „veľmi optimisticky“ a poukázal na širokú medzinárodnú podporu tohto mierového návrhu. Plán v utorok ráno privítal aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. TASR o tom informuje podľa portálu Times of Israel (TOI).
„Som veľmi optimistický a zároveň plný nádeje, pretože som sa stretol s ľuďmi z oboch strán a toto musí skončiť,“ uviedol Witkoff v rozhovore pre televíziu Fox News. „Máme širokú podporu zo strany všetkých arabských krajín v Perzskom zálive, máme širokú podporu zo strany Európanov,“ podotkol.
Trumpov v pondelok zverejnený 20-bodový plán predpokladá, že ak obe strany konfliktu budú s návrhom súhlasiť, „vojna sa okamžite skončí“. Do 72 hodín počíta s prepustením všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom výmenou za stovky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach. Pásmo Gazy by po vojne na základe tohto návrhu spravoval „apolitický palestínsky výbor“, na ktorý by dozerala tzv. „Rada mieru“ na čele s Trumpom.
Podľa amerického vyslanca je stále potrebné doriešiť niektoré podrobnosti. Zdôraznil však, že zainteresované strany, ktoré nebudú súhlasiť, môžu očakávať tlak zo strany americkej vlády.
Izrael už s plánom súhlasil. Hnutie Hamas sa doposiaľ k návrhu nevyjadrilo, uviedlo len, že ho „v dobrej viere posudzuje“ a bude naň odpovedať.
Trumpov plán v utorok ráno privítal aj turecký prezident Erdogan. „Oceňujem úsilie a vedúcu úlohu amerického prezidenta Trumpa, ktorého cieľom je zastaviť krviprelievania v Gaze a dosiahnuť prímerie,“ napísal na sociálnej sieti X. Turecko sa podľa neho bude zúčastňovať na tomto procese „s cieľom dosiahnuť spravodlivý a trvalý mier, ktorý bude prijateľný pre všetky strany.“
