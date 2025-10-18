< sekcia Zahraničie
Witkoff: Po izraelskom útoku na Hamas v Katare som sa cítil zradený
Katar je kľúčovým spojencom USA a vystupoval ako sprostredkovateľ v snahe ukončiť vojnu v Pásme Gazy.
Washington 18. októbra (TASR) - Osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff vyhlásil, že sa cítil „zradený“, keď Izrael v septembri v Katare zaútočil na vyjednávačov palestínskeho militantného hnutia Hamas. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy tlačovej agentúry AFP.
V rozhovore pre stanicu CBS po boku Jareda Kushnera (zaťa amerického prezidenta Donalda Trumpa), ktorý spolupracoval s Witkoffom na sprostredkovaní dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, vyslanec povedal, že sa o útoku z 9. septembra v Dauhe dozvedel až ráno po tom, ako k nemu došlo.
„Jared i ja sme sa cítili trochu zradení,“ povedal Witkoff v relácii CBS „60 Minutes“, ktorej úryvky zverejnili v piatok. Celý rozhovor bude odvysielaný v nedeľu.
Úder v tom čase zastavil proces nepriameho rokovania o ukončení bojov v zdevastovanom Pásme Gazy, ktoré vyvolal rozsiahly útok pod vedením Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
„Malo to metastázujúci účinok, pretože Katarčania boli pre rokovania kľúčoví, rovnako ako Egypťania a Turci. Stratili sme dôveru Katarčanov a Hamas sa začal skrývať. Bolo veľmi, veľmi ťažké sa k nemu dostať,“ povedal Witkoff.
Trump vtedy na sociálnych sieťach napísal, že rozhodnutie o leteckom útoku na Dauhu prijal izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izrael a Hamas nakoniec prijali 20-bodový mierový plán predložený Trumpom, ktorý požadoval prepustenie rukojemníkov a väzňov, ako aj prímerie po dvoch rokoch konfliktu.
Netanjahu počas svojej októbrovej návštevy Bieleho domu pod nátlakom Trumpa zatelefonoval katarskému premiérovi Muhammadovi bin Abdarrahmánovi Ál Sánímu a ospravedlnil sa za útok na Dauhu.
