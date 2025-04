Witkoff: Putin je otvorený trvalému mieru na Ukrajine

Washington 15. apríla (TASR) - Americký prezidentský vyslanec Steve Witkoff v pondelok v rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je otvorený dohode o „trvalom mieri“ s Ukrajinou. Uviedol to v reakcii na ich spoločné piatkové rokovania v Petrohrade, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Putinovou požiadavkou je dosiahnuť stály mier... Chvíľu to trvalo, kým sme sa sem dostali,“ povedal Witkoff v rozhovore. „Myslím si, že sme možno na pokraji niečoho, čo by bolo veľmi, veľmi dôležité pre celý svet,“ dodal.



Na piatkovom stretnutí boli podľa Witkoffa aj dvaja Putinovi poradcovia - Jurij Ušakov a Kirill Dmitrijev. Okrem prímeria na Ukrajine diskutovali aj o obchodných dohodách medzi Moskvou a Washingtonom.



„Som presvedčený, že existuje spôsob, ako pretvoriť rusko-americké vzťahy, a to prostredníctvom niektorých veľmi lákavých obchodných príležitostí, ktoré podľa mňa poskytnú regiónu skutočnú stabilitu,“ vyhlásil Witkoff.



Nastolenie mieru na Ukrajine je jednou z priorít amerického prezidenta Donalda Trumpa od jeho opätovného nástupu do funkcie. Napriek opakovaným diplomatickým rokovaniam s Ruskom sa však žiadna dohoda o trvalom mieri doposiaľ neuzavrela. Jediným pokrokom bolo vyhlásenie dočasného prímeria v Čiernom mori, ktoré však Kremeľ podmienil tým, aby západné krajiny zrušili určité sankcie uvalené na Rusko.