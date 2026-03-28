Witkoff: Rokovania USA s Iránom by sa mohli uskutočniť už tento týždeň
Bývalý podnikateľ a v súčasnosti vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa doplnil, že Spojené štáty očakávajú odpoveď Teheránu na americký mierový plán.
Autor TASR
Washington 27. marca (TASR) - Osobitný vyslanec Spojených štátov Steve Witkoff verí, že rokovania medzi Iránom a USA by sa mohli uskutočniť ešte tento týždeň s cieľom ukončiť mesiac trvajúcu vojnu na Blízkom východe. Uviedol to v piatok na podnikateľskom fóre v Miami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Myslíme si, že tento týždeň sa uskutočnia stretnutia, určite v to dúfame,“ povedal Witkoff v reakcii na otázku o rokovaniach s Iránom.
Bývalý podnikateľ a v súčasnosti vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa doplnil, že Spojené štáty očakávajú odpoveď Teheránu na americký mierový plán. „Máme na stole 15-bodový plán... Mohlo by to všetko vyriešiť,“ dodal Witkoff.
