Witkoff: Rusko a Ukrajina sa dohodli na výmene 314 vojnových zajatcov

Na snímke Steve Witkoff. Foto: TASR/AP

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev následne vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v SAE priniesli posun.

Autor TASR
Abú Zabí 5. februára (TASR) - Delegácie Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska sa v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) dohodli na výmene 314 vojnových zajatcov, oznámil vo štvrtok vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.

„Ide o prvú takúto výmenu za päť mesiacov. Tento výsledok sa dosiahol vďaka podrobným a produktívnym mierovým rokovaniam. Hoci je pred nami stále veľké množstvo práce, kroky ako tento dokazujú, že trvalá diplomatická angažovanosť prináša hmatateľné výsledky a napreduje v úsilí o ukončenie vojny na Ukrajine,“ napísal Witkoff na sociálnej sieti X s tým, že rokovania budú pokračovať a „v nasledujúcich týždňoch sa očakáva ďalší pokrok“.

Schôdzky delegácií sa v Abú Zabí konali aj v stredu. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov po nich na sociálnej sieti X bez ďalších podrobností napísal, že sa počas prvého dňa rokovaní zamerali na konkrétne kroky a praktické riešenia. Trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi označil za vecné a produktívne.

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev následne vo štvrtok vyhlásil, že rokovania s Ukrajinou v SAE priniesli posun. K sporným bodom aj naďalej patria územné nároky Ruska, pričom žiadna strana zatiaľ neprejavila ochotu dosiahnuť kompromis.
