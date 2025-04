Witkoff sa opäť zúčastní na rokovaniach s Iránom o jadrovom programe

Washington 25. apríla (TASR) - Spojené štáty vo štvrtok oznámili, že osobitný vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff sa už tretí týždeň po sebe stretne so zástupcami Iránu v snahe dosiahnuť dohodu o jadrovom programe Teheránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Witkoff naposledy rokoval s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím v sobotu v Ríme. Obe strany označili tieto rozhovory za konštruktívne a súhlasili s pokračovaním rokovaní na technickej úrovni.



Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že najbližšia schôdzka sa uskutoční v sobotu v Ománe, kde sa Witkoff stretol s Arákčím po prvý raz už 12. apríla. Witkoff sa podľa hovorkyne ministerstva Tammy Bruceovej zúčastní aj technických rozhovoroch. Tie však za USA povedie predstaviteľ rezortu diplomacie Michael Anton.



Witkoff, ktorý pred nástupom do funkcie nemal diplomatické skúsenosti, sa rýchlo angažoval aj v rokovaniach o prímerí v Pásme Gazy. Zapája sa tiež do snáh na ukončenie vojny na Ukrajine a v piatok by sa mal stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Aprílové rozhovory sú prvými rokovaniami na vysokej úrovni medzi krajinami, odkedy americký prezident Donald Trump v roku 2018 odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom. USA dlhodobo vinia Irán zo snahy vyvinúť jadrové zbrane, v dôsledku čoho sú na islamskú republiku uvalené sankcie. Teherán to opakovane popiera a tvrdí, že jeho nukleárny program má výlučne mierové účely. Trump v prípade zlyhania rokovaní pohrozil aj vojenskou akciou.