Witkoff sa stretne s Netanjahuom, rokovať budú o Iráne
Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil iránskemu režimu vojenskou intervenciou.
Autor TASR
Tel Aviv 2. februára (TASR) - Osobitný vyslanec prezidenta Spojených štátov Steve Witkoff v utorok pricestuje do Izraela na rokovania s premiérom Benjaminom Netanjahuom, informoval v pondelok izraelský verejnoprávny vysielateľ Kan. TASR správu prevzala od agentúry DPA.
Podľa informácií televízie Kan by sa na rokovaniach mali zúčastniť aj minister obrany Jisrael Kac, náčelník generálneho štábu Ejal Zamir a šéf spravodajskej služby Mosad David Barnea. Témou stretnutia bude zrejme bezpečnostná situácia v Iráne a v regióne Blízkeho východu.
Najväčšie demonštrácie v Iráne od prelomu rokov 2022 a 2023 vypukli 28. decembra po tom, ako obchodníci v Teheráne zorganizovali protest proti rastúcim cenám a pádu iránskej meny rial. Podľa ľudskoprávnych organizácií pri nich zahynuli tisíce, možno až desaťtisíce osôb.
Americký prezident Donald Trump opakovane pohrozil iránskemu režimu vojenskou intervenciou. Spojené štáty nasadili v regióne Blízkeho východu údernú skupinu vojnových plavidiel a lietadlovú loď USS Abraham Lincoln.
Viaceré médiá v pondelok informovali, že Washington a Teherán plánujú obnoviť spoločné rokovania. Iránska tlačová agentúra Tasnim napísala, že stretnutie iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího s Witkoffom sa očakáva v najbližších dňoch.
Irán v prípade amerického útoku pohrozil Spojeným štátom odvetnými údermi proti Izraelu. Zdroje televízie Kan tvrdia, že od rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom sa neočakáva takmer žiaden posun.
