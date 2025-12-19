< sekcia Zahraničie
Witkoff sa stretne s poradcami pre bezpečnosť Ukrajiny a krajín E3
Witkoff a ďalší americký vyslanec Jared Kushner sa počas nadchádzajúceho víkendu stretnú v Miami aj s ruskou delegáciou, povedal pre agentúru Reuters predstaviteľ Bieleho domu.
Autor TASR
Washington 19. decembra (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa v piatok v Miami stretne s poradcami pre národnú bezpečnosť Ukrajiny a krajín zoskupenia E3 - Británie, Francúzska a Nemecka. S odvolaním sa na dva zdroje o tom v piatok informoval portál Axios, píše TASR.
V súčasnosti prebiehajú snahy o dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila už takmer štyri roky trvajúcu vojnu Ruska na Ukrajine.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že ukrajinská a americká delegácia budú v piatok a v sobotu (19. a 20. decembra) rokovať v Spojených štátoch o ukončení vojny. Tieto delegácie rokovali aj v pondelok v Berlíne, pričom prítomní boli i viacerí európski lídri. Podľa Zelenského tieto rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Americký prezident Donald Trump podľa správy stanice Sky News pred americko-ruským stretnutím vyhlásil, že sa „k niečomu blížia“.
„Dúfam, že sa Ukrajina rýchlo pohne, pretože Rusko je tam,“ povedal Trump vo štvrtok novinárom v Oválnej pracovni, pričom zrejme odkazoval na nedávne zisky ruskej armády na bojisku. Zdržania by podľa neho mohli spôsobiť zmenu postoja Ruska. „Vždy, keď to príliš naťahujú, Rusko zmení svoj názor,“ konštatoval. „Existuje šanca, že sa nám to podarí dokončiť, možno čoskoro,“ dodal.
