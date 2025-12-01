< sekcia Zahraničie
Witkoff telefonoval so Zelenským a európskymi lídrami
Zdroje AFP potvrdili, že Witkoff a Umerov sa stretli ešte pred odletom amerického vyjednávača do Moskvy, kde má v utorok rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Autor TASR
Miami 1. decembra (TASR) - Vyslanec USA Steve Witkoff sa v pondelok podľa zdrojov agentúry AFP opäť stretol s ukrajinským vyjednávačom Rustemom Umerovom na Floride. Telefonoval tiež s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, ktorý je na návšteve Paríža, ako aj ďalšími európskymi lídrami, informuje TASR.
Elyzejský palác potvrdil, že k telefonátu medzi Witkoffom, Zelenským a Macronom sa pripojil aj britský premiér Keir Starmer a lídri z Nemecka, Poľska, Talianska, Nórska, Fínska, Dánska, Holandska, predsedníčka Európskej komisie, predseda Európskej rady a generálny tajomník NATO
Zdroje AFP potvrdili, že Witkoff a Umerov sa stretli ešte pred odletom amerického vyjednávača do Moskvy, kde má v utorok rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Stále podľa nich „pretrvávajú otázniky“ ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.
Umerov by sa podľa nemenovaných predstaviteľov mal v utorok v Írsku stretnúť so Zelenským, aby si vypočul podrobnú správu o stretnutí s Witkoffom. Ukrajinský prezident tam pricestuje na prvú oficiálnu návštevu v úrade prezidenta.
Prezident USA Donald Trump po nedeľňajších rokovaniach svojho tímu s predstaviteľmi Ukrajiny na Floride vyhlásil, že existuje „dobrá šanca“ na dosiahnutie dohody o ukončení vojny medzi Ukrajinou a Ruskom. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio označil rokovania za produktívne, no zdôraznil, že pred dosiahnutím mierovej dohody s Ruskom zostáva ešte veľa práce.
Pred týždňom vo švajčiarskej Ženeve rokovali zástupcovia Ukrajiny, európskych štátov a USA, pričom výsledkom ich rokovaní bola podľa spoločného vyhlásenia aktualizovaná verzia mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine.
