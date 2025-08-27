Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Zahraničie

Witkoff: Trump bude hostiť schôdzku o povojnových plánoch pre Gazu

.
Vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff prichádza pred tlačovou konferenciou s prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom na spoločnej základni Elmendorf-Richardson na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Podľa svojich slov však verí, že ľudia „uvidia, aký je plán robustný a dobre mienený“. Washington očakáva ukončenie vojny do konca tohto roka, pozanamenal.

Autor TASR
Washington 27. augusta (TASR) - Prezident Spojených štátov Donald Trump bude v stredu hostiť schôdzku o povojnových plánoch pre Pásmo Gazy. V utorok o tom informoval osobitný vyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Zajtra máme veľké stretnutie v Bielom dome, ktorému bude predsedať prezident, a pripravujeme veľmi komplexný plán,“ prezradil Witkoff v rozhovore pre Fox News. Reagoval tak na otázku, či existuje „plán pre deň po“ v palestínskej enkláve, teda po skončení vojny, ktorá vypukla v októbri 2023. Ďalšie podrobnosti neposkytol.

Podľa svojich slov však verí, že ľudia „uvidia, aký je plán robustný a dobre mienený“. Washington očakáva ukončenie vojny do konca tohto roka, pozanamenal.

Vo februári Trump prekvapil svet návrhom, že USA by mali prevziať kontrolu nad Pásmom Gazy, presídliť približne dva milióny jeho obyvateľov a vybudovať tam pobrežnú rezidenčnú zónu. Podľa jeho slov by Spojené štáty odstránili trosky a nevybuchnuté bomby a premenili oblasť na „Riviéru Blízkeho východu“. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tento návrh ocenil, no mnohé európske a arabské štáty ho ostro kritizovali.

Reuters pripomína, že Trump sľúbil rýchle ukončenie bojov počas volebnej kampane v roku 2024 a po nástupe do funkcie v januári tohto roka.

Takmer dva roky trvajúca vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku militantného hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023, ktorý podľa oficiálnych údajov zabil viac ako 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Izraelská odveta si podľa ministerstva zdravotníctva spravovaného Hamasom vyžiadala životy najmenej 62.819 Palestínčanov, tiež prevažne civilistov. OSN tieto počty považuje za dôveryhodné.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb