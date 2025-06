Witkoff: USA vedú s Iránom mierové rokovania, vyzerajú sľubne

Washington/Teherán 25. júna (TASR) - Spojené štáty rokujú s Iránom s cieľom dosiahnuť trvalú mierovú dohodu. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Blízky východ Steve Witkoff to vyhlásil v utorok večer v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News a dodal, že rozhovory vyzerajú „sľubne“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



„Už spolu hovoríme a to nielen priamo, ale aj prostredníctvom partnerov. Dúfame, že sa nám podarí uzavrieť dlhodobú mierovú dohodu, ktorá Irán vzkriesi,“ vyhlásil Witkoff. „Prípadná dohoda by predpokladala, že Irán bude mať civilný jadrový program, ale bez obohacovania uránu na iránskom území,“ dodal.



Trumpov vyslanec odmietol „úplne absurdné“ medializované informácie, že víkendové americké útoky na jadrové zariadenia v Iráne oddialili jadrový program Teheránu nanajvýš o niekoľko mesiacov. „Centrifúgy v Natanze a Fordó boli poškodené a zničené takým spôsobom, že bude takmer nemožné ich program obnoviť. Podľa môjho a mnohých expertných názorov oboznámených so surovými dátami to zaberie roky,“ vyhlásil Witkoff.



Reagoval na utorkové správy niektorých amerických médií, ktoré písali o tom, že bombardovanie vo Fordó poškodilo len vstupy do komplexu namiesto celého zariadenia. To je totiž situované hlboko pod zemským povrchom.



Zničenie údajného iránskeho projektu na výrobu jadrovej bomby bolo hlavným deklarovaným cieľom Izraelu, ktorý 13. júna spustil svoje útoky. Spojené štáty sa cez víkend k útoku na zariadenia v Natanze, Fordó a Isfaháne za pomoci protibunkrových bômb pripojili. Trump v utorok oznámil dosiahnutie dohody o prímerí medzi Izraelom a Iránom. Tú zatiaľ obe strany dodržujú.