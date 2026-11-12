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Witkoff: V Kremli sme dohodli ďalšie rokovania aj s účasťou Európy
Witkoff a ďalší osobitný vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner rokovali s Putinom deň po skončení dvojdňových rozhovorov predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí.
Autor TASR,aktualizované
Moskva 12. novembra (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff po štvrtkovom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil, že sa podarilo dosiahnuť pokrok a dohodnúť ďalšie stretnutie v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zúčastniť by sa na ňom mali aj zástupcovia európskych krajín. Informovali o tom agentúry TASS a CNN, ktoré na svojom webe citovala britská stanica BBC, píše TASR.
Po rokovaní v Kremli sa nekonala tlačová konferencia a ani ruská, ani americká strana neposkytli oficiálne vyhlásenie. Witkoff len po odchode z Kremľa stručne informoval novinárov na moskovskom letisku Vnukovo.
„Myslím si, že sme dosiahli pokrok. Ľudia neočakávali, že obnovíme trojstranné rokovania. Podarilo sa nám ich obnoviť a dohodli sme ďalšie stretnutie,“ povedal Witkoff. Termín stretnutie neuviedol.
Zdôraznil však, že na ďalšom stretnutí sa zúčastnia aj predstavitelia Európy. „Sú to naši partneri a je dôležité, aby boli zapojení,“ dodal Witkoff podľa televízie CNN.
Witkoff a ďalší osobitný vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner rokovali s Putinom deň po skončení dvojdňových rozhovorov predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí. Ich jediným konkrétnym výsledkom bola dohoda o veľkej výmene vojnových zajatcov.
Britská stanica BBC uviedla, že Putin počas rozhovorov s americkými vyslancami navrhol päťdňové prímerie aj v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Podobné prímerie v Chersonskej oblasti minulý mesiac umožnilo evakuáciu stoviek civilistov z Ruskom okupovaného mesta Olešky.
Ukrajinský prezidentský poradca Dmytro Lytvyn však medzičasom upozornil, že Rusko vtedy pod zámienkou humanitárnej operácie v Oleškách zrejme presúvalo vojenskú techniku a striedalo jednotky. Podrobnosti Putinovho návrhu podľa Lytvyna treba ešte objasniť.
Rusko podľa Putina naďalej odmieta prítomnosť zahraničných vojakov na Ukrajine. Zároveň vyzval USA, aby rokovali s Európou a umožnili jej rozhodnúť sa, či „chce mier alebo vojnu.“
Z Moskvy mali americkí vyslanci odletieť do Dublinu, kde sa ešte vo štvrtok plánovali stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa v Írsku zúčastňuje na neformálnom summite lídrov krajín Európskej únie.
Rokovania v Abú Zabí sprostredkovali Spojené štáty a zúčastnili sa na nich predstavitelia Ukrajiny a Ruska. Európske krajiny na nich zastúpené neboli. Americkí vyslanci avizovali, že chcú v Moskve presviedčať Putina, aby súhlasil so zapojením Európy do ďalších rokovaní, najmä o budúcom bezpečnostnom usporiadaní európskeho kontinentu. Witkoffov kolega Jared Kushner zároveň vyzval európske krajiny, aby určili jedného zástupcu, ktorý by v rozhovoroch hovoril v ich mene.
Šéf ruskej delegácie v Abú Zabí Vladimir Medinskij po rokovaniach s USA a Ukrajinou uviedol, že sa priblížili k dosiahnutiu mieru, veľa však podľa neho závisí od postoja Ukrajiny, Spojených štátov a Európy. Medinskij vtedy zároveň zopakoval, že Rusko je proti účasti Európy na rokovaniach, pričom poukázal na podporu Ukrajiny zo strany Európy.
Po rokovaní v Kremli sa nekonala tlačová konferencia a ani ruská, ani americká strana neposkytli oficiálne vyhlásenie. Witkoff len po odchode z Kremľa stručne informoval novinárov na moskovskom letisku Vnukovo.
„Myslím si, že sme dosiahli pokrok. Ľudia neočakávali, že obnovíme trojstranné rokovania. Podarilo sa nám ich obnoviť a dohodli sme ďalšie stretnutie,“ povedal Witkoff. Termín stretnutie neuviedol.
Zdôraznil však, že na ďalšom stretnutí sa zúčastnia aj predstavitelia Európy. „Sú to naši partneri a je dôležité, aby boli zapojení,“ dodal Witkoff podľa televízie CNN.
Witkoff a ďalší osobitný vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner rokovali s Putinom deň po skončení dvojdňových rozhovorov predstaviteľov Ukrajiny, Ruska a USA v Abú Zabí. Ich jediným konkrétnym výsledkom bola dohoda o veľkej výmene vojnových zajatcov.
Britská stanica BBC uviedla, že Putin počas rozhovorov s americkými vyslancami navrhol päťdňové prímerie aj v meste Kosťantynivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Podobné prímerie v Chersonskej oblasti minulý mesiac umožnilo evakuáciu stoviek civilistov z Ruskom okupovaného mesta Olešky.
Ukrajinský prezidentský poradca Dmytro Lytvyn však medzičasom upozornil, že Rusko vtedy pod zámienkou humanitárnej operácie v Oleškách zrejme presúvalo vojenskú techniku a striedalo jednotky. Podrobnosti Putinovho návrhu podľa Lytvyna treba ešte objasniť.
Rusko podľa Putina naďalej odmieta prítomnosť zahraničných vojakov na Ukrajine. Zároveň vyzval USA, aby rokovali s Európou a umožnili jej rozhodnúť sa, či „chce mier alebo vojnu.“
Z Moskvy mali americkí vyslanci odletieť do Dublinu, kde sa ešte vo štvrtok plánovali stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa v Írsku zúčastňuje na neformálnom summite lídrov krajín Európskej únie.
Rokovania v Abú Zabí sprostredkovali Spojené štáty a zúčastnili sa na nich predstavitelia Ukrajiny a Ruska. Európske krajiny na nich zastúpené neboli. Americkí vyslanci avizovali, že chcú v Moskve presviedčať Putina, aby súhlasil so zapojením Európy do ďalších rokovaní, najmä o budúcom bezpečnostnom usporiadaní európskeho kontinentu. Witkoffov kolega Jared Kushner zároveň vyzval európske krajiny, aby určili jedného zástupcu, ktorý by v rozhovoroch hovoril v ich mene.
Šéf ruskej delegácie v Abú Zabí Vladimir Medinskij po rokovaniach s USA a Ukrajinou uviedol, že sa priblížili k dosiahnutiu mieru, veľa však podľa neho závisí od postoja Ukrajiny, Spojených štátov a Európy. Medinskij vtedy zároveň zopakoval, že Rusko je proti účasti Európy na rokovaniach, pričom poukázal na podporu Ukrajiny zo strany Európy.