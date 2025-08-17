< sekcia Zahraničie
Witkoff: Vznikla dohoda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu
Witkoff v rozhovore pre CNN vôbec prvýkrát poskytol niektoré podrobnosti o obsahu rokovaní na Aljaške.
Autor TASR
Washington/Brusel 17. augusta (TASR) - Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff v nedeľu vyhlásil, že americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin sa počas svojho summitu na Aljaške dohodli na „silných bezpečnostných zárukách“ pre Ukrajinu.
„Dohodli sme sa na bezpečnostných zárukách, ktoré by som označil za prelomové,“ povedal Witkoff pre americkú spravodajskú televíziu CNN, ktorú vo svojej správe citovala agentúra AFP.
Podľa agentúry AP Witkoff vo vysielaní CNN spresnil, že USA a európski spojenci poskytnú Ukrajine bezpečnostné záruky podobné mandátu kolektívnej obrany NATO ako súčasť prípadnej dohody o ukončení vojny, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine už vyše tri roky.
„Podarilo sa nám získať nasledujúci ústupok: že Spojené štáty môžu (Ukrajine) ponúknuť ochranu podobnú článku 5, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo chce Ukrajina vstúpiť do NATO,“ povedal Witkoff v relácii televízie CNN. Dodal, že to bolo vôbec prvýkrát, čo počul Putina súhlasiť s takýmto návrhom.
Witkoff v rozhovore pre CNN vôbec prvýkrát poskytol niektoré podrobnosti o obsahu rokovaní na Aljaške. Dodal, že pokiaľ ide o bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, Rusko uviedlo, že sa legislatívne zaviaže neusilovať sa o žiadne ďalšie územia na Ukrajine.
Obhajoval aj Trumpovo rozhodnutie, že netlačil na Rusko, aby súhlasilo s okamžitým prímerím. Vysvetlil, že Trump sa priklonil k mierovej dohode, pretože sa dosiahol „taký veľký pokrok“.
„Prediskutovali sme takmer všetky ostatné otázky potrebné pre mierovú dohodu,“ povedal Witkoff bez toho, aby to bližšie špecifikoval. „Začali sme vidieť určitú zmierlivosť v spôsobe, akým uvažujú o dosiahnutí konečnej mierovej dohody,“ objasnil.
Witkoff súčasne uviedol, že „dúfa“ v „produktívne stretnutie“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami, ktoré sa bude konať v pondelok v Bielom dome. Trumpov vyslanec od tohto stretnutia očakáva dosiahnutie „skutočného konsenzu“, následne sa „budeme môcť vrátiť k Rusom, posunúť tento mierový plán dopredu a dotiahnuť ho do konca.“
Okrem Zelenského budú na rokovaní v Bielom dome prítomní aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Friedrich Merz, generálny tajomník NATO Mark Rutte, talianska premiérka Giorgia Meloniová, jej britský kolega Keir Starmer a fínsky prezident Alexander Stubb, doplnila AFP.
Von der Leyenová, ktorá v nedeľu privítala Zelenského v Bruseli, uviedla, že víta Trumpov návrh ponúknuť Ukrajine bezpečnostné záruky analogické článku 5 Washingtonskej zmluvy. Dodala, že tzv. koalícia ochotných je pripravená k tomu prispieť svojím dielom.
Článok 5 je kľúčovým ustanovujúcim princípom NATO. Stanovuje, že ozbrojený útok proti jednému alebo viacerým členom sa považuje za útok proti všetkým – spojenci sa tak zaväzujú, že v takom prípade pomôžu napadnutému štátu vrátane použitia ozbrojenej sily, ak to bude potrebné.
„Ukrajina si musí zachovať svoju územnú celistvosť,“ zdôraznila von der Leyenová počas prijatia Zelenského v Bruseli.
„Vítame ochotu prezidenta Trumpa poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky podobné článku 5,“ vyhlásila na tlačovej konferencii v Bruseli.
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu vo vyhlásení uviedla, že prvým krokom by malo byť definovanie „klauzuly o kolektívnej bezpečnosti, ktorá by umožnila Ukrajine získať podporu všetkých svojich partnerov – vrátane Spojených štátov –, pripravených zasiahnuť v prípade, že by bola opäť napadnutá“.
