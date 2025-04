Witkoff sa zúčastní na rokovaniach o iránskom jadrovom programe

Washington 8. apríla (TASR) - Spojené štáty v utorok potvrdili, že vyslanec Bieleho domu Steve Witkoff sa zúčastní na sobotňajších rokovaniach o iránskom jadrovom programe v Ománe. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



„Osobitný vyslanec Witkoff tam bude,“ oznámila pred novinármi hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová. Prezident Donald Trump je podľa nej „odhodlaný k diplomacii“ s Teheránom.



Šéf iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok uviedol, že rokovania budú nepriame. Pripustil, že dohodu bude možné dosiahnuť, ak USA počas týchto rokovaní preukážu dobrú vôľu, a potvrdil, že „hlavným cieľom“ iránskej vlády je dosiahnuť zrušenie sankcií uvalených na Irán.



Kým prezident USA Donald Trump v pondelok označil ománske rokovania s Iránom za priame, Arákčí v nedeľu vyhlásil, že priame rokovania so Spojenými štátmi by boli „nezmyselné“.



„Priame rokovania by nemali zmysel so stranou, ktorá sa neustále vyhráža použitím sily v rozpore s Chartou OSN a ktorá vyjadruje protichodné postoje svojich rôznych predstaviteľov,“ uviedol Arákčí vo vyhlásení ministerstva zahraničných vecí.



V snahe dotlačiť Irán k rokovaniam o jeho programe využívania jadrovej energie sa Trump Teheránu pred časom vyhrážal aj „bombardovaním, aké ešte nezažil“. Teherán pritom aj v minulosti bol ústretový voči nepriamym rokovaniam.



Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v roku 2018 odstúpil od tzv. jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami, uzavretej v roku 2015. Podľa dohody sa zmiernili sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán v reakcii na odstúpenie USA prestal dodržiavať podmienky dohody a výrazne napredoval v jadrovom vývoji, pripomenul Reuters.



Minulý mesiac poslal americký prezident do Teheránu list. V ňom Irán vyzval, aby rozhodol, či sa začnú nové rokovania, alebo bude krajina znášať prísnejšie sankcie v rámci Trumpovej "politiky maximálneho tlaku".



Obe krajiny spolu prerušili diplomatické styky počas islamskej revolúcie v Iráne v roku 1979. Ich komunikáciu odvtedy sprostredkováva švajčiarske veľvyslanectvo v Teheráne. Nepriame rozhovory sprostredkoval aj Omán v rámci tzv. maskatského procesu.