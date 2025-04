Wizz Air posilňuje lety z Varšavy do Ríma pred pohrebom pápeža

Varšava 24. apríla (TASR) - Nízkonákladový dopravca Wizz Air oznámil, že v súvislosti s pohrebnými obradmi pápeža Františka zaradí na piatok 25. apríla dva mimoriadne lety do Ríma - jeden z varšavského Chopinovho letiska a druhý z Krakova. Ďalší dodatočný let z Krakova do Ríma je naplánovaný na nedeľu 27. apríla. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa vyhlásenia leteckej spoločnosti je cieľom posilniť spojenie pre pútnikov, ktorí plánujú účasť na sobotnom pohrebe Svätého Otca vo Vatikáne. Aktuálne Wizz Air prevádzkuje lety do Ríma zo šiestich poľských miest.



Pohrebné obrady sa začnú v sobotu 26. apríla o 10.00 h na Námestí sv. Petra, pričom očakáva sa účasť približne 200.000 ľudí a 170 oficiálnych delegácií vrátane prezidentov USA a Ukrajiny. V meste platia prísne bezpečnostné opatrenia a zvýšená prítomnosť polície.



Pápež František zomrel v pondelok ráno vo veku 88 rokov v čase rekonvalescencie po ťažkom zápale pľúc. Príčinou smrti bol mozgový infarkt, kóma a nezvratné zlyhanie srdca.



Štátna železničná spoločnosť PKP ani národný letecký dopravca LOT zatiaľ neplánujú mimoriadne spojenia na túto udalosť.