Odborníci: Svet sa musí pripraviť na častejšie a väčšie vlny horúčav

Ženeva 1. júla (TASR) - Svet sa bude musieť naučiť žiť s horúčavami, vyhlásila v utorok v reakcii na vlnu extrémneho tepla sužujúcu Európu hovorkyňa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Podľa nej môžu ľudia v budúcnosti očakávať častejšie a intenzívnejšie horúčavy v súvislosti s klimatickými zmenami zapríčinenými ľuďmi. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Hovorkyňa WMO Clare Nullisová uviedla, že tradične najhorúcejším mesiacom v roku býva na severnej pologuli júl. Obdobia extrémnych horúčav už v júni síce označila za výnimočné, no nie za bezprecedentné.



Podľa Nullisovej sú horúčavy „tichí zabijaci“ a mnoho obetí, ktoré majú na svedomí, nie je v oficiálnych štatistikách. „Je dôležité zdôrazniť, že každé jedno úmrtie v dôsledku horúčav je zbytočné. Máme vedomosti a máme nástroje, môžeme zachrániť životy,“ vyhlásila.



Západná Európa čelí podľa Nullisovej súčasným horúčavám v dôsledku silnej tlakovej výše. „Tá nad regiónom zachytáva horúci vzduch zo severnej Afriky a môžeme vidieť, že to má veľký vplyv na to, ako sa cítime a správame,“ vysvetlila.



Dôležitým faktorom je teplota povrchu Stredozemného mora. „Stredozemné more práve teraz sužuje vlna relatívne extrémnych morských horúčav, ktorá má tendenciu zosilňovať extrémne teploty nad pevninou,“ dodala Nullisová.



Situáciu v európskych mestách podľa jej slov zhoršuje nedostatok zelene, ktorá by teplo absorbovala, pretože horúčavy zintenzívňujú betónové povrchy.



WMO zdôraznila, že včasné varovania a koordinované akčné plány sú kľúčové na ochranu verejnej bezpečnosti, a meteorológovia sa podľa úradu v oboch oblastiach zlepšujú.