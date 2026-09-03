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WMO: Fenomén El Niño v nasledujúcich mesiacoch zosilnie
El Niño je prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu.
Autor TASR
Ženeva 3. septembra (TASR) - Fenomén El Niño v nasledujúcich mesiacoch podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) výrazne zosilnie a pretrvá až do februára. Hoci ide o prirodzený jav, ktorý nemá nič spoločné so zmenou klímy, podľa vedcov prispeje k otepľovaniu planéty a zároveň zosilní extrémne prejavy počasia. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
El Niño je prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. To mení prúdenie a tlak vzduchu v atmosfére a zrážkové úhrny v rozsiahlych častiach sveta. Zvyčajne sa objavuje každých dva až sedem rokov a trvá približne deväť až 12 mesiacov. Podmienky kolíšu medzi teplou fázou El Niño a opakom, chladnou fázou La Niña.
„Jav El Niño je už plne rozvinutý a v nadchádzajúcich mesiacoch sa ešte zintenzívni a bude mať výrazný vplyv na zrážkové a teplotné vzorce a s tým súvisiace riziká povodní, sucha a extrémnych horúčav,“ uviedla WMO.
Organizácia patriaca pod OSN upozornila, že teploty celosvetovo stúpajú. „Veda nenecháva žiadny priestor na pochybnosti: planéta sa nachádza v neznámych vodách a tieto vody sa otepľujú. Teploty morskej hladiny stúpajú, teploty (vzduchu) neustále rastú a svet je ohrozený extrémnymi prejavmi počasia,“ píše WMO v stanovisku.
Podľa šéfky WMO Celeste Saulovej môže mať El Niño výrazný dopad aj na ekonomiku a ľudské životy. „Už teraz sme svedkami narušenia bežného chodu a ničivých následkov sucha a povodní a očakávame, že tieto dopady sa budú zhoršovať s tým, ako sa El Niño bude zosilňovať,“ uviedla.
Následky každého fenoménu El Niño sú iné, avšak častokrát spôsobí sucho v niektorých častiach Amazónie, Indonézie a Austrálie, naruší monzúny v Indii a spôsobí zmeny v rozložení zrážok v tropických oblastiach.
Na obdobie od septembra do novembra WMO predpovedá nadpriemerné teploty „takmer na všetkých pevninských územiach“.
Index, ktorý zaznamenáva anomálie teploty morskej hladiny v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu, sa v období od mája do júla zvýšil o 1,5 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Týždenné hodnoty v období od konca júla do polovice augusta sa pohybovali v rozmedzí približne 2,2 až 2,6 stupňa nad priemerom, čo naznačuje pokračujúce zosilňovanie javu El Niño. V niektorých oblastiach boli teploty v hlbších vrstvách oceánu v priebehu júla a začiatkom augusta o viac ako 8 stupňov Celzia nad priemerom.
El Niño je prirodzený klimatický jav, ktorý otepľuje povrchovú teplotu vody v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu. To mení prúdenie a tlak vzduchu v atmosfére a zrážkové úhrny v rozsiahlych častiach sveta. Zvyčajne sa objavuje každých dva až sedem rokov a trvá približne deväť až 12 mesiacov. Podmienky kolíšu medzi teplou fázou El Niño a opakom, chladnou fázou La Niña.
„Jav El Niño je už plne rozvinutý a v nadchádzajúcich mesiacoch sa ešte zintenzívni a bude mať výrazný vplyv na zrážkové a teplotné vzorce a s tým súvisiace riziká povodní, sucha a extrémnych horúčav,“ uviedla WMO.
Organizácia patriaca pod OSN upozornila, že teploty celosvetovo stúpajú. „Veda nenecháva žiadny priestor na pochybnosti: planéta sa nachádza v neznámych vodách a tieto vody sa otepľujú. Teploty morskej hladiny stúpajú, teploty (vzduchu) neustále rastú a svet je ohrozený extrémnymi prejavmi počasia,“ píše WMO v stanovisku.
Podľa šéfky WMO Celeste Saulovej môže mať El Niño výrazný dopad aj na ekonomiku a ľudské životy. „Už teraz sme svedkami narušenia bežného chodu a ničivých následkov sucha a povodní a očakávame, že tieto dopady sa budú zhoršovať s tým, ako sa El Niño bude zosilňovať,“ uviedla.
Následky každého fenoménu El Niño sú iné, avšak častokrát spôsobí sucho v niektorých častiach Amazónie, Indonézie a Austrálie, naruší monzúny v Indii a spôsobí zmeny v rozložení zrážok v tropických oblastiach.
Na obdobie od septembra do novembra WMO predpovedá nadpriemerné teploty „takmer na všetkých pevninských územiach“.
Index, ktorý zaznamenáva anomálie teploty morskej hladiny v strednej a východnej časti rovníkového Tichého oceánu, sa v období od mája do júla zvýšil o 1,5 stupňa Celzia oproti dlhodobému priemeru. Týždenné hodnoty v období od konca júla do polovice augusta sa pohybovali v rozmedzí približne 2,2 až 2,6 stupňa nad priemerom, čo naznačuje pokračujúce zosilňovanie javu El Niño. V niektorých oblastiach boli teploty v hlbších vrstvách oceánu v priebehu júla a začiatkom augusta o viac ako 8 stupňov Celzia nad priemerom.